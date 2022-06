Rwanda připravuje hostel pro uprchlíky deportované z Británie. Můžou mezi nimi být i ukrajinští běženci

Hostel ve rwandském městě Kigali, kam Velká Británie plánuje posílat migranty podle kontroverzního zákona o deportaci žadatelů o azyl, se připravuje na ubytování dětí. Podle manažera hostelu by měli na místě pobývat se svými rodiči, informovala agentura Reuters. Zákon, který umožňuje britské vládě posílat některé utečence nelegálně vstupující na její území do třetích zemí, začal platit v dubnu. Kigali 18:30 25. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na restauraci v ubytování The Hope Hostel, kam mají být migranti z Británie přijati po příjezdu do Kigali | Zdroj: Reuters

Británie chce poslat do asi 6,5 tisíc kilometrů vzdálené Rwandy desítky tisíc migrantů, kteří ilegálně dorazí na pobřeží Spojeného království. The Hope Hostel, kde mají uprchlíci po příjezdu pobývat zhruba devět měsíců, v současné době staví fotbalové a basketbalové hřiště.

Britský premiér Boris Johnson na své cestě na summit Commonwealthu ve Rwandě řekl, že ukrajinští uprchlíci budou posláni do Rwandy, pokud cestují do Británie nelegálně. Dříve prohlásil, že posílání ukrajinských běženců do Rwandy „prostě nenastane“.

Plán britské vlády posílat běžence do Rwandy kritizovala opozice, charitativní organizace a náboženští vůdci, podle kterých je nehumánní. Vláda v čele s premiérem Johnsonem tvrdí, že je nutné rozbít síť pašeráků obchodujících s lidmi.

Zrušený let

Británie už dříve uvedla, že do Rwandy nebudou deportovány žádné děti bez doprovodu. Mluvčí premiéra ale při návštěvě Kigali odmítl vyloučit posílání dětí do zařízení s rodiči. „Připravujeme se na všechny případy a vidíte, že jsme se připravili dobře,“ dodal.

Let, jímž chtěl 15. června Londýn deportovat do Rwandy první migranty, kteří přišli do Spojeného království nelegálně, byl zrušen. Stalo se tak poté, co se běženců zastal Evropský soud pro lidská práva.

Downing Street ale vytyčuje rozsáhlé plány na potlačení pravomocí Evropského soudu pro lidská práva, informoval zpravodajský server The Guardian.