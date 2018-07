Letadlo Ryanairu kvůli poklesu tlaku nouzově přistálo v Německu. Do nemocnice bylo převezeno 33 lidí

Páteční let společnosti Ryanair z Irska do Chorvatska se 189 cestujícími postihl pokles tlaku v kabině, stroj proto musel nouzově přistát v Německu. Německá policie v sobotu sdělila, že 33 lidí bylo převezeno do nemocnice. Všichni byli mezitím propuštěni, napsala agentura DPA. Berlín 13:47 14. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo letecké společnosti Ryanair | Foto: Adrian Pingstone | Zdroj: Wikimedia Commons

„Pasažéři si stěžovali na bolesti hlavy a uší a na nevolnost,“ sdělila policie.

Aerolinky uvedly, že po vyskytnutí problému měli cestující k dispozici dýchací masky s kyslíkem a že letoun sestoupil na nižší letovou hladinu. Stroj následně neplánovaně přistál v porýnském Hahnu.

Co přesně se na palubě stroje mířícího z Dublinu do Zadaru stalo, jasné není. Německá policie uvedla, že to musejí objasnit odborníci a že to nějakou dobu potrvá.

Ryanair bez upřesnění hovoří o incidentu jako o poklesu tlaku v kabině během letu. O příčině se aerolinky nezmínily a v sobotu pro cestující vyslaly náhradní stroj.