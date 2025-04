Rýsuje se nová dohoda na příměří v Gaze. Izrael i Hamás jsou ochotny slevit z požadavků

Palestinské hnutí Hamás je ochotno propustit více rukojmích, než původně nabízelo, na základě nové dohody o příměří ve válce v Pásmu Gazy, uvedla v pondělí podle serveru The Times of Israel (ToI) televize Al-Arabíja. Saúdskoarabský kanál s odvoláním na své zdroje oznámil, že příprava nové dohody je v závěrečné fázi a že Hamás předběžně souhlasil se zvýšením počtu rukojmích, které předá do rukou Izraele.

Tel Aviv 13:06 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít