Solidarita s uprchlíky je mezi Poláky stále obrovská. Někteří Ukrajinci se už začínají vracet domů

Čtvrt roku po rozpoutání války na Ukrajině zůstávají stále miliony ukrajinských uprchlíků buď na relativně bezpečnějším západě země, nebo v dalších státech Evropy. Nejvíc Ukrajinců našlo útočiště v Polsku.

Na autobusovém nádraží v Rzeszowě, který se nachází v Podkarpatském vojvodství na jihovýchodě země, se nedá na první pohled poznat, jestli odsud za prací spěchají Poláci nebo Ukrajinci. Všichni splývají v jeden dav. Místní lidé berou Ukrajince jako spoluobčany.

Paní Krystyna rozdíl mezi Poláky a Ukrajinci nevidí. Bydlí v malém městě a vídá tam procházet sousedy, kteří se teprve nedávno přistěhovali z míst, odkud je vyhnala válka. Nikomu v městečku nevadí.

Dobrovolný hasič z obce Niebylec vzdálené asi 30 km od Rzeszowa pan Kacper pozoruje, že je v autobusech a ve městech více lidí, a že mnoho z nich mluví jinak než polsky. Podle něj je ale třeba stále pomáhat, protože situace na Ukrajině není dobrá. Poláci jako národ tedy musejí pomáhat, zdůrazňuje.

„No co se dá dělat? Je potřeba Putina uklidnit. Prostě mu urvat hlavu a konec. Jiná cesta není. Když se to nezastaví teď, bude hledat další oběti. Ani my nevíme, co z jeho strany čekat,“ říká pan Jan, důchodce, který by klidně vzal do Polska všechny Ukrajince, pokud by museli opustit svou zemi.

Stejné podmínky

Podle náměstkyně primátora Rzeszowa Krystyny Stachowské se zatím nedá mluvit o negativních dopadech uprchlické vlny v Polsku.

Policejní statistiky dokazují, že se s příchodem více než dvou milionů Ukrajinců kriminalita v zemi nijak výrazně nezvýšila. Radnice se ale snaží, aby uprchlíci měli stejné a nikoli lepší podmínky k životu, než občané města.

Lidé se samozřejmě bojí, že jim budou ukrajinští přistěhovalci brát práci. V Podkarpatském vojvodství je ale stále větší nabídka pracovních míst, než jaký je o ně zájem.

Jednou ze zkoušek pro místní samosprávu budou letní prázdniny. Bude potřeba ukrajinským dětem nějak vyplnit čas, kdy nechodí do školy.

Proto místní kulturní domy a školní družiny organizují příměstské tábory, aby se ukrajinské děti nadále setkávaly s těmi polskými a rychleji se učily polsky.

Podle hejtmanky Podkarpatského vojvodství Ewy Leniartové už nastává fáze ztišení uprchlické vlny a v současnosti se dá zaznamenat spíš tendence Ukrajinců k návratu domů. Pohraniční policie uvádí, že od konce února přešlo hranici z Polska na Ukrajinu přes 780 tisíc lidí.

Nedá se z toho sice určit, jestli se jedná převážně o vracející se Ukrajince, ale tendence vracet se do bezpečnějších oblastí Ukrajiny je u uprchlíků podle podkarpatské hejtmanky hodně silná.