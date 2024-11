S demokraty přijde rozvrat. Trump má správný instinkt na ekonomiku, tvrdí newyorský podnikatel

Američtí voliči se obávají voleb a možných nepokojů na obou stranách. Vyhrocená kampaň rozpory ve společnosti jen posílila. „Atmosféra je napjatá, protože je velmi těžké rozpoznat, zdali bude výsledek produktem lidí, kteří udělali vzdělanou volbu, anebo vytvořili nevzdělanou tragédii,“ říká pro Český rozhlas Plus podnikatel a filantrop Stanislav Kotyza. Interview Plus New York 17:54 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump má správný instinkt na ekonomiku, tvrdí podnikatel žijící v New Yorku (ilustrační foto) | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Příznivci Kamaly Harrisové se obávají, že v případě jejího zvolení Trumpovi příznivci neunesou porážku a uchýlí se k násilí, podobně jako po zvolení Joea Bidena v roce 2021. Naopak voliči republikánů a Donalda Trumpa naopak mají obavy z budoucího politického směřování země.

„Demokratům jde čistě o to uchvátit moc, a proto jsou schopní prodat celý americký systém a nastoupit politiku socialismu,“ obává se Kotyza. „Není v sázce Amerika, ale celý svět. Demokrati všechno prošustrují a nastane totální rozvrat.“

Další obavy republikánů plynou z přílivu migrantů z jižní a střední Ameriky nebo inflací oslabené ekonomiky.

„Za Donalda Trumpa ekonomika fungovala absolutně dokonale,“ je přesvědčený Kotyza. „Nastartoval ekonomiku, kterou posléze zdrtila pandemie. Ale například benzin stál za Trumpa 1,89 dolaru za galon, dneska to máme za 3,50.“

Nesouhlasí ani s výtkami a kritikou na adresu bývalého prezidenta. Oprávněná podle něj není ani obava z opakování útoku na Kapitol.

„Trump v tom žádnou roli nehrál a kdoví, jestli o tom vůbec věděl,“ obhajuje republikánského kandidáta Kotyza. „Situace byla tak zoufalá, že určitá část lidí z celé Ameriky toho měla dost a zaútočila na Kapitol, aby se domohla práv a pravdy.“

Správný instinkt

Smyšlené jsou podle něj i obvinění, kterým Trump čelí u soudu. Jejich šíření považuje za součást demokratické agendy, která prostupuje celým veřejným prostorem.

„Republikáni jsou si vědomi, že demokraté ovládají velkou část médií a že podvádějí. Celé dny kolem sebe slyšíte pouze liberální televizní a rozhlasové stanice. Hlavní noviny jsou doleva,“ poukazuje Kotyza.

Mnoho voličů přesto podle něj závažnost voleb nevnímá, nesledují všechna média a neověřují si informace. „Atmosféra je napjatá, protože je velmi těžké rozpoznat, zdali výsledek bude produktem lidí, kteří udělali vzdělanou volbu, anebo vytvořili nevzdělanou tragédii,“ obává se.

Do toho mezi Američany roste frustrace z inflace, stagnující ekonomiky a nenaplněných slibů uplynulého prezidentského mandátu. Rozčarování ze současné situace a potřeba změny je vede k volbě Donalda Trumpa, kterého by možná v jiné situaci nevolili, protože jeho osobnost je kontroverzní, vysvětluje podnikatel.

„Velká část americké populace nebere jeho úlety vážně. Lidé ale cítí, že jeho instinkt je pro Ameriku správný – silná obrana, nízké daně, malý government, podpora kapitálových podniků, aby umožnil lidem, jako je i Elon Musk, vstoupit do vlády a řešit problémy s větším efektem a s mozkem byznysmena,“ uzavírá Kotyza s přesvědčením, že to, co rozhodne, nebudou předvolební sliby, ale činy kandidátů.

Byla by ta atmosféra odlišná, kdyby ve volbách kandidovali jiní kandidáti? Zmírní se po volbách společenská polarizace? A jak bude vypadat americká zahraniční politika po volbách? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru. Moderuje Jan Bumba.