S ruským pasem na Ukrajinu. Cesta za manželem je trnitá, popisuje žena z Kyjeva

Válečné osudy jsou mimořádně spletité a své o tom ví i ruská občanka Elena, která jezdí z Litomyšle na Ukrajinu za svým ukrajinským manželem. Ruský pas na hranici nevěstí nic dobrého a také se ji nepodařilo přejít hranici s dcerou, která má také ruský pas. Elena musela nejdříve prokázat, že jako Ruska pomáhá Ukrajině a teprve potom tam její dceru ukrajinští pohraničníci pustili. Ovšem trvalo to pár měsíců. Kyjev 17:23 2. prosince 2024

„Ukrajinští pohraničníci nejsou rádi, když vidí člověka s ruským pasem. Vždycky jsem musela zastavit vedle hranice, fotografovali mě zepředu, z profilu, brali otisky prstů, vyplňovala jsem dotazník. Trvalo to mnoho hodin,“ říká Elena, která utekla z Kyjeva pár dnů po začátku ruské invaze v roce 2022.

To ale podle matky dvou nezletilých dětí nebylo to nejhorší. Mladší syn už má ukrajinský pas, dvanáctiletá Kateřina stále ruský. Navíc nemá na rozdíl od Eleny na Ukrajině trvalý pobyt. „Vloni ukrajinský parlament zpřísnil zákony, nevěděla jsem to a na hranici moji dceru nepustili na Ukrajinu. Takže jsem se musela vrátit zpátky do Česka“.

Od ukrajinských úředníků se Elena dozvěděla, že nejdřív musí dokázat, že podporuje Ukrajinu a teprve potom dostane její dcera ukrajinské vízum. V té době už byla Elena členem česko-ukrajinského pěveckého sboru Sonjašnyk z Litomyšle, který při koncertech vybírá peníze na Ukrajinu. Požádala proto vedoucí sboru Martinu Sirovou o pomoc.

„My jsme sepsali dokument, kde je napsané, co dělá náš sbor, jak vybíráme peníze a kam je posíláme. Kupujeme lékárničky a další zdravotnický materiál. Navíc jsme vydali CD s českými a ukrajinskými písněmi.“

Podle Sirové nakoupený materiál odváží na Ukrajinu manžel jedné z ukrajinských členek souboru. V kostele, kde soubor cvičí, ukazují její kolegyně taktické lékárničky pro vojáky a fotografie z předchozích výjezdů na frontu.

Dokument ukrajinské ambasádě v Praze stačil, dcera dostala vízum a cédéčko s písněmi otevřelo Eleně dveře. „Ukázala jsem na hranici dokumenty, dala jsem jim cédéčko, vysvětlila, co dělám, a už mě nefotili ani nebrali otisky. Takže letos v říjnu se mi podařilo s dětmi odjet za manželem.“

Teď by ale Elena potřebovala získat kvůli dlouhodobému vízu pro dceru dokumenty z Ruska, ale bojí se tam odjet. „Mám proukrajinské postoje, takže do Ruska nemůžu. To by špatně dopadlo.“ Dokumenty proto pro Elenu vyřizují za komplikovaných podmínek její příbuzní.

Elena se narodila v ruském Uralu, a na Ukrajinu se vdala už před mnoha lety, žila v Kyjevě, kde vedla kurzy jógy. Nyní bydlí s dětmi v Litomyšli a za manželem se s dětmi podívá zase příští rok.