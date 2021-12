Exprezidenta Gruzie Saakašviliho převezli z nemocnice do vězení, měl se bránit

Gruzínské úřady v noci na čtvrtek převezly bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho z vojenské nemocnice v Gori do věznice ve městě Rustavi, ležícím nedaleko od Tbilisi. Stalo se tak bez ohledu na to, že Saakašvili kladl fyzický odpor, uvedl list Kommersant s odvoláním na šéfa skupiny exprezidentových obhájců. Tbilisi 7:32 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřady se pokusily Saakašviliho přepravit do Rustavi již v úterý večer. Udělalo se mu ale špatně a nakrátko ztratil vědomí, a tak jej v nemocnici ponechali dalších 24 hodin | Zdroj: Reuters

„Saakašviliho unesli z Gori,“ napsal na sociální síti Nika Gvaramia, který za Saakašviliho vlády býval ministrem spravedlnosti a nyní je i šéfem opoziční televize. Ta v přímém přenosu ukázala, jak kolona aut, včetně dvou sanitek, vysokou rychlostí míří k Rustavi.

Opoziční poslankyně Eka Chercheulidzeová novinářům řekla, že Saakašviliho převezli do věznice v Rustavi násilím a že všechny silnice v tomto směru zaplnily speciální jednotky.

Úřady se pokusily Saakašviliho přepravit do Rustavi již v úterý večer poté, co vedení vojenské nemocnice potvrdilo, že bývalý prezident se již zotavil z hladovky, kterou držel po 50 dnů od uvěznění po návratu do vlasti. Ale Saakašvilimu se udělalo špatně a nakrátko ztratil vědomí, a tak jej v nemocnici ponechali dalších 24 hodin. Mezitím hladovku za osvobození svého vůdce začaly držet stovky Saakašviliho přívrženců, tábořících ve stanech u sídla Saakašviliho strany.

Zdravotní stav

Saakašvili je ve vězení od svého návratu do vlasti z exilu na začátku října. Po zatčení zahájil protestní hladovku a začátkem listopadu se v médiích objevily zprávy o zhoršení jeho zdravotního stavu. Minulý měsíc bývalý prezident u soudu podle agentury AFP kritizoval, že byl po návratu do vlasti vystaven „mučení a nelidskému zacházení“, byl bit a ponižován. Podle obhajoby čelil ve vězení především „psychologickému mučení“.

Prozápadní Saakašvili stál v čele Gruzie v letech 2004 až 2013 a z vlasti odcestoval několik dnů před vypršením mandátu. V Gruzii byl v nepřítomnosti odsouzen ke třem letům vězení za zneužití moci v případu vraždy pracovníka jedné gruzínské banky z roku 2006 a později také k šesti letům vězení za zneužití moci a zatajování důkazů v případu fyzického napadení gruzínského poslance z roku 2005.

Aktuálně je souzen za údajné zneužití pravomocí při brutálním rozehnání opoziční demonstrace v listopadu 2007 a za zákrok proti opoziční televizi z téhož dne.Exprezident obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná. Na jeho podporu v Tbilisi demonstrovaly tisíce příznivců.