Americký senátor musel rezignovat poté, co ho ve svém pořadu napálil komik Sacha Baron Cohen

Britský komik a herec Sacha Baron Cohen, známý jako představitel kazašského novináře Borata či homosexuálního módního reportéra Brüna, se v novém komediálním seriálu Who Is America? (Kdo je Amerika?) pustil do politiků, které láká do falešných rozhovorů. Kvůli účinkování v pořadu již podal demisi poslanec zákonodárného sboru státu Georgie Jason Spencer, kterého Cohen přiměl vykřikovat hanlivé označení černochů. Video Washington 18:18 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Cohen se v pořadu se Spencerem vydával za izraelského plukovníka Errana Morada, který sám sebe označuje za terminátora na teroristy. Morad Spencera učí neotřelou taktiku, jak s radikály zatočit. Spencera mimo jiné přiměl odhalit zadek a se staženými kalhotami přinutit teroristu vzdát se. Vysvětlil to tím, že teroristé se bojí homosexuality, takže nikdy nesáhnou na nahé mužské pozadí.

Bannon chce v Evropě zřídit nadaci na podporu pravice. Má být protikladem Sorosova fondu Číst článek

Spencer také na Cohenovu žádost, aby k upoutání pozornosti na únos vykřikoval zakázané slovo začínající na písmeno N, opakovaně zakřičel urážlivé označení černochů. Cohen mu poté řekl, že tohle slovo je ošklivé a že měl na mysli anglické slovo noonie, které je slangovým označením pro ženský pohlavní orgán. Spencera také naučil, aby se vydával za čínského turistu a s pomocí selfie tyče tajně vyfotil, zda se pod celozahalujícím muslimským ženským oděvem neskrývá terorista.

Po odvysílání dílu Spencer čelil výzvám, aby odstoupil. Nejprve to odmítal, nakonec tak ale učinil. Cohena pak v prohlášení obvinil, že zneužil jeho strachu, že by mohla být jeho rodina napadena. „Můj strach v tu dobu tak zesílil, takže jsem nemohl jasně uvažovat a ani si uvědomit, k čemu jsem dal souhlas, když jsem se zmíněného 'výcviku' zúčastnil," uvedl Spencer.

‚Uhozený humor'

Právník si tajně nahrál hovor s Trumpem. Řešili možnost vyplatit někdejší modelku Playboye Číst článek

Podvedenými hosty Cohenova pořadu se stali také někdejší neúspěšná kandidátka na viceprezidentku Sarah Palinová a bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Palinová ještě před odvysíláním dílu napsala na facebooku, že byla napálena a že si myslela, že rozhovor poskytuje zraněnému válečnému veteránovi. Cohenův humor pak označila za uhozený.

Cohen, který vystupoval jako Billy Wayne Ruddick, v odpovědi Palinové uvedl, že nikdy netvrdil, že je válečným veteránem, neboť ve skutečnosti sloužil u kurýrní služby UPS. Dodal, že i tak za vlast přece jen jednou bojoval, a to když vystřelil na Mexičana, který vstoupil na jeho pozemek. Napsal také, že by rád sloužil u armády, ale že stejně jako u prezidenta Donalda Trumpa mu v tom zabránily výrůstky na kostech. Palinovou Cohen jako Ruddick v závěru ocenil, že bojuje proti největším zvířatům v zemi, jako jsou vlci či lidé na podpoře.

V případě Cheneyho podle ukázky na instagramu bývalého viceprezidenta požádal, zda by mu podepsal sadu na waterboarding, což je technika mučení, kdy vyslýchaný má pocit, že se topí. „Jistě," odpověděl Cheney s tím, že je to poprvé, co něco takového udělal.

Příspěvek sdílený Aligboratbrunodictator (@sachabaroncohen), Čec 8, 2018 v 3:04 PDT

Waterboarding používali Američané za vlády prezidenta George Bushe mladšího, kdy Cheney působil jako viceprezident. Cheney v minulosti prohlásil, že kvůli waterboardingu žádnou vinu necítí a že to byl přínosný zdroj informací při výsleších nepřátel Spojených států.