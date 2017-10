Sacharovovu cenu letos získají venezuelská opozice a političtí vězni

"Toto ocenění je podporou boje demokratických sil ve prospěch demokratické Venezuely a proti Madurovu režimu," uvedl na twitteru Verhofstadt. Právě jeho liberální frakce ALDE navrhla společně s Evropskou lidovou stranou, která je nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu, venezuelskou opozici na zisk prestižního ocenění.

Mezinárodní společenství Verhofstadt vyzval, aby se připojila k jeho frakci v boji za svobodu venezuelského lidu.

Venezuelou zmítá dlouhodobá hospodářská i politická krize. Prezident Nicolás Maduro se snaží udržet moc navzdory odporu parlamentu, který ovládá opozice. Režim vytvořil jakýsi vzdoroparlament pod názvem Ústavodárné shromáždění, jehož legitimitu například Evropská unie a USA neuznaly.

Shromáždění si přivlastnilo v polovině září s pomocí ústavního soudu, který rovněž podporuje Madura, zákonodárnou pravomoc.

Do užšího výběru kandidátů na Sacharovovu cenu se venezuelská demokratická opozice dostala již v roce 2015. Tehdy ale ocenění získal saúdskoarabský bloger Raíf Badáví.

BREAKING NEWS: Democratic opposition & political prisoners in Venezuela are the winners of the 2017 #SakharovPrize https://t.co/T215hIxrff pic.twitter.com/tAbqSprBhd