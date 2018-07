Kalifornii ohrožuje rozsáhlý požár. Dva lidé zemřeli, dalších devět se pohřešuje

Lesní požáry v USA

Lesní požáry letos podle odhadů zničily ve Spojených státech již území o rozloze 1,68 milionu hektarů. Podle statistik je to více než průměr posledních deseti let, ale méně než v loňském roce, kdy do konce července shořelo po celých Spojených státech území o rozloze 2,13 milionu hektarů.