Osmiletá dívka s českými kořeny našla 1500 let starý meč. ‚Byla jsem jako Pipi,‘ říká

Osmiletá Saga Vaneceková při hraní ve švédském městečku Tånnö náhodou objevila meč z 5. nebo 6. století našeho letopočtu, tedy z předvikingské éry. „Táta mi nevěřil, myslel si, že mám jen klacek a hraju si s ním jako s mečem,“ svěřila se osmiletá dívka pro Radiožurnál. „Vyřiďte Vaněčkům tam doma, jestli nevědí o příbuzných, kteří v 19. století odešli do Ameriky. Jestli o někom takovém víte, ať mě najdou a můžeme se spojit,“ sdělil její otec. Tånnö 12:20 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmiletá Saga Vaneceková objevila meč náhodou, při hraní. Táta ji nechtěl věřit, řekla. Říkal, že jsem byla jako Pipi (dlouhá punčocha). Ale on mi nevěřil, myslel si, že mám jen klacek a hraju si s ním jako s mečem,“ dodala osmiletá dívka. | Foto: Andy Vanecek | Zdroj: Facebook Andyho Vaneceka

„Bylo to v hlíně. Bylo tam i trochu písku. Měla jsem od toho špinavé ruce. A jak to bylo rezavé, tak mi zhnědly,“ řekla o svém nálezu Saga Vaneceková. Zrovna se koupala ve Vidösternském jezeře a pomáhala otci s opravou malého přístaviště pro loďky u jejich rodinné venkovské chalupy, když pod hladinou nahmatala meč.

„Zvedla jsem ho a zavolala jsem na tátu: ‚Tati, našla jsem meč!‘ - Říkal, že jsem byla jako Pipi [dlouhá punčocha]. Ale on mi nevěřil, myslel si, že mám jen klacek a hraju si s ním jako s mečem,“ dodala osmiletá dívka.

Pak se ale vše změnilo. „Přiběhl ke mně a řekl mi, že je to hodně křehké, a že bych se toho už neměla dotýkat, protože by se to mohlo rozpadnout,“ popsala.

Spona z třetího století

Meč rodina ještě v červenci předala archeologům z nedalekého muzea, kteří pak prozkoumali okolí a našli poblíž i sponu ze třetího století.

Náboje i ruční granáty. Dělníci nalezli při čištění studny 70 let starou munici, celkem 108 kilogramů Číst článek

„Než se vše potvrdilo, požádali vědci naši rodinu o mlčenlivost,“ řekl Radiožurnálu otec Sagy Andy Vanecek. „O tak senzační nález se chcete podělit - s rodinou, s přáteli. A já nemohl - to bylo hodně těžké,“ dodal.

Nález byl podle něj obrovským štěstím, Andy ale s úsměvem připustil, že mu s manželkou možná šli trochu naproti.

„Když jsme Sagu čekali, tak jsme bydleli v Minnesotě a chtěli jsme, aby dostala švédské jméno, možná nějaké staré. Hledali jsme v knihách a tohle se nás pořád tak nějak drželo. Bral jsem to tak, že jsme si jméno vybrali, teď mi to skoro připadá, že si ono vybralo nás,“ řekl Andy Vanecek s odkazem na význam jména, které označuje příběh s tematikou dávné skandinávské a germánské historie.

České geny

Na objevu meče a jeho rodině je ale zajímavý i další rozměr. „Jsem tak trochu Angličan, Ir, Němec, Holanďan, Švéd, Fin, Švýcar a Čech. Naproti tomu je moje žena jen Švédka. Dokonce jsme si udělali testy DNA. Mám kořeny skoro po celé Evropě a ona jen ze Švédska, navíc jen z jedné oblasti. Podle toho, co víme, by tam ten meč klidně mohli nechat její předkové,“ řekl Andy Vanecek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se Sagou Vanecekovou a jejím otcem, Andy Vaneckem.

Že má Andy Vanecek i české předky, naznačuje už jeho příjmení. „Můj prapradědeček přijel do Ameriky někdy ještě v 19. století. Asi máme nějaké vzdálené příbuzné někde v Čechách, ale dalo by to asi dost práce je vypátrat. Já sám si přesně nepamatuji, ze kterého města předkové odešli,“ řekl.

Vášní je hokej

Úspěch českých egyptologů. V Abúsíru objevili hrobku královského úředníka Kairese Číst článek

K českým kořenům se ale přitom podle vlastních slov rád hlásí, hlavně když ho to může spojit s jeho další velkou vášní, kterou je hokej.

„Na olympijském hokeji mě dost baví, že skoro nemůžu prohrát - jsem ze čtvrtiny Fin, ze čtvrtiny Čech, jsem ze Států a moje žena je Švédka. Prohraju jen, když zlato získá Kanada nebo Rusko. A medaili mám skoro vždycky,“ řekl.

Co bude dál s mečem, který našla jeho dcera Saga, neví. Zatím se čeká, kdo pomůže udržet křehký meč pohromadě. Jestli ale nález napíše další kapitolu ságy rodiny Vaněčkových a obnoví přerušené pouto s příbuznými v Česku, bude prý rád.

„Vyřiďte Vaněčkům tam doma, jestli nevědí o příbuzných, kteří v 19. století odešli do Ameriky. Jestli o někom takovém víte, ať mě najdou a můžeme se spojit,“ dodal.