Belgický soud uznal atentátníka Abdeslama vinným z pokusu o vraždu policistů. Hrozí mu 20 let vězení

Belgický soud uznal Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z teroristických útoků v Paříži, vinným z pokusu o vraždu policistů při razii v roce 2016 v Bruselu. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015 by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020. Čtení rozsudku by mělo podle Reuters trvat asi tři hodiny. Prokuratura žádá trest vězení ve výši 20 let.

Brusel 10:09 23. 4. 2018 (Aktualizováno: 10:21 23. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít