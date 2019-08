Terorista Abdeslam, který stojí za atentáty v Paříži, byl obviněn i za útoky na bruselském letišti a v metru

Belgická prokuratura formálně obvinila Salaha Abdeslama ze spoluúčasti na teroristických útocích v Bruselu. V roce 2016 při nich zemřelo 32 lidí. Abdeslam je jediný přeživší z lidí spojovaných s krvavými atentáty v Paříži v roce 2015. Je vězněn ve Francii a loni byl v Belgii v nepřítomnosti odsouzen k dvacetiletému vězení za střelbu na policisty v Bruselu. Brusel 14:03 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sofien Ayari u soudu v Bruselu v roce 2018, ve kterém byl v nepřítomnosti odsouzen i Salah Abdeslam. (archivní foto) | Zdroj: Reuters

Belgická prokuratura v pondělí oznámila, že byl devětadvacetiletý Abdeslam obviněn z „účasti na aktivitách teroristické skupiny“. Obvinění se vztahuje k sebevražedným atentátům spáchaným v březnu 2016 na bruselském letišti a stanici metra v Bruselu.

K této akci, která si vyžádala životy 32 lidí a zranění 340 lidí, se přihlásila skupina Islámský stát. Útoky byly naplánovány v Sýrii a vykonány francouzsko-belgickou buňkou této teroristické organizace, která stála také za útoky v Paříži v listopadu 2015. Tam přišlo o život 130 lidí.

V kauze atentátů v Bruselu bylo už obviněno 12 lidí a belgický tisk podle agentury AFP několik dní spekuloval o tom, že obviněn bude i Abdeslam. Proces má začít příští rok a očekává se, že potrvá šest až osm měsíců.

Vyšetřování atentátů

K hlavním podezřelým patří Mohamed Abrini a Osama Krayem, kteří byli zatčeni v dubnu 2016. První z nich na letišti tlačil vozík s kufrem plným výbušnin. Vedle něj šli dva sebevražední atentátníci, Abrini místo opustil a uprchl.

Proces týkající se pařížských atentátů se má podle AFP konat roku 2021. Do rozsáhlého vyšetřování je zahrnuto 14 lidí, z nichž 11 je ve vazbě. Radikalizovaný Abdeslam je jediný přeživší z komanda, které 13. listopadu 2015 atentáty provedlo.

V listopadu 2015 dovezl tři sebevražedné atentátníky ke stadionu Stade de France na pařížském předměstí a na místě nechal pás s výbušninami, což vyvolalo dojem, že i on měl být jedním z atentátníků. Loni v dubnu ho belgický soud poslal na 20 let do vězení za střelbu na policisty při policejní razii v roce 2016.