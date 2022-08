Spisovatele Rushdieho odpojili od ventilátoru. Podle agenta dokáže mluvit, s kolegou dokonce žertoval

Britského spisovatele indického původu Salmana Rushdieho, který byl v pátek při přípravě na přednášku napaden nožem a zraněn, odpojili od ventilátoru a dokáže mluvit. Na twitteru to uvedl kolega autora Satanských veršů Aatish Taseer s tím, že Rushdie i žertoval. Informaci potvrdil bez dalších podrobností spisovatelův agent Andrew Wylie, napsala agentura AP. Aktualizováno New York 3:07 14. 8. 2022 (Aktualizováno: 6:20 14. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Salman Rushdie | Zdroj: Reuters

Spisovatelův agent Andrew Wylie v pátek sdělil, že pětasedmdesátiletý autor má poškozená játra, přeříznuté nervy v paži a pravděpodobně přijde o oko.

Rushdieho při vystoupení ve státě New York pobodal čtyřiadvacetiletý muž. Policie podezřelého identifikovala jako Hadiho Matara z Fairview ve státě New Jersey. Ten byl zadržen, ale vinu popírá. Bez možnosti kauce zůstává ve vazbě.

Útočník na Rushdieho se narodil v USA libanonským emigrantům. Část íránských médií ho chválí Číst článek

Podle Jasona Schmidta, státního zástupce v okresu Chautauqua, to byl „cílený, nevyprovokovaný, předem naplánovaný útok na pana Rushdieho“.

Prokuratura později zveřejnila přesný popis Rushdieho zranění. Matar ho bodl třikrát do pravé strany krku a čtyřikrát do břicha. Udeřil ho do pravého oka a do hrudi. Spisovatel má rovněž tržnou ránu na stehně.

Íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní v roce 1989 vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu. Spisovatel kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí.

Rushdie se měl v neziskovém vzdělávacím centru Chautauqua Institution účastnit debaty o tom, že Spojené státy slouží jako azyl pro pronásledované spisovatele a umělce v exilu. Wylie v pátek sdělil, že pětasedmdesátiletý autor má poškozená játra, přeříznuté nervy v paži a pravděpodobně přijde o oko.

Po odpojení Rushdieho od dýchacího přístroje v neděli Wylie řekl, že má spisovatel zraněná játra a poškozené nervy. „Je odpojený od ventilátoru, takže nastoupil cestu k uzdravení. Bude dlouhá, protože jsou jeho zranění vážná, ale jeho stav se vyvíjí dobrým směrem,“ řekl Wylie.

Matar je obviněn z pokusu o vraždu a z napadení. Podle právního zástupce s vyšetřovateli spolupracuje a komunikuje. Další soudní státní je naplánováno na pátek. Podle Schmidta mu v případě usvědčení hrozí 32letý trest vězení.