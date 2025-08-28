Salvadorská vláda tvrdí, že zcela zlikvidovala vedení gangů v zemi. Už tři roky je zde výjimečný stav

Salvadorská vláda ve středu oznámila, že zcela zlikvidovala vedení gangů, které tuto středoamerickou zemi terorizovaly a které mají podle ní za tři desetiletí na svědomí smrt asi 200 000 lidí. Vláda nicméně vyloučila zrušení výjimečného stavu, který kvůli nárůstu kriminality v zemi zavedla v roce 2022 a který kritizují lidskoprávní organizace, podle nichž v jeho důsledku za mřížemi zůstávají tisíce nevinných lidí. Informovala o tom agentura AFP.

Od zavedení výjimečného stavu před třemi lety bezpečnostní složky v Salvadoru zatkly 89 000 lidí podezřelých z členství ve zločineckém gangu | Foto: AA/ABACA | Zdroj: Profimedia

Podařilo se nám kompletně zničit zločineckou organizaci na úrovni velení, řekl salvadorský ministr spravedlnosti Gustavo Villatoro. Dodal, že od zavedení výjimečného stavu v zemi před třemi lety bezpečnostní složky zatkly 89 000 lidí podezřelých z členství v nějakém ze zločineckých gangů. Lidskoprávní organizace ale uvádí, že asi 8000 zatčených bylo později propuštěno, protože byli nevinní.

Výjimečný stav v Salvadoru platí od března 2022 a začátkem srpna parlament schválil jeho už 41. prodloužení. Toto opatření umožňuje omezení některých osobních svobod, například soukromí v telekomunikacích, či stanovuje dobu, po jakou mohou být zatčení vězněni bez soudního procesu, na dva roky. Tento měsíc ji parlament prodloužil o další dva roky s tím, že soud může nařídit dalších 12 měsíců takové vazby.

Reformy schválené v posledních třech letech parlamentem, v němž má většinu strana prezidenta Nayiba Bukeleho, také umožňují hromadné procesy se stovkami obžalovaných, v nichž podle serveru Deutsche Welle (DW) není nutné dokazovat odpovědnost jednotlivců za dané trestné činy.

Horší než občanská válka

Hlavními gangy v Salvadoru jsou Mara Salvatrucha a Barrio 18, které vznikly původně v USA a působí i v dalších zemích Latinské Ameriky. Peníze získávají vydíráním a obchodem s drogami. V Salvadoru jsou podle tamní vlády zodpovědné za smrt přibližně 200 000 lidí během tří desetiletí. To je mnohem více, než si vyžádala občanská válka v zemi v letech 1980 až 1992, v níž zemřelo na 75 000 lidí, většinou civilistů.

Vystudovaný právník Bukele se stal v roce 2019 v sedmatřiceti letech nejmladším prezidentem v historii Salvadoru a loni prezidentský mandát obhájil, zřejmě právě i proto, že v zemi výrazně snížil kriminalitu. Počet vražd na sto tisíc obyvatel klesl z 38 v roce 2019 na dvě v loňském roce. Mnozí ale označují Bukeleho za diktátora.

Po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta letos začátkem roku se Bukele dohodl s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem, že Salvador umístí ve svých věznicích trestance odsouzené za těžké zločiny a další vězně z USA, včetně amerických občanů.

Tento týden navštívil Salvador americký senátor Ted Cruz, který s prezidentem Bukelem jednal o nejmodernějších protiteroristických taktikách boje proti gangům, napsal Cruz na sociální síti X. Podle něj se salvadorské vládě podařilo udělat z jedné z nejnebezpečnějších zemí jednu z nejbezpečnějších.

