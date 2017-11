'Všude vidí jen běžence a neví, kdy to skončí.' Obyvatelé řeckého Samu jsou z migrantů unaveni

Na vlnách se pohupuje několik plavidel pobřežní stráže kotvících u mola. Na nábřeží se pak kolem nich procházejí Syřané, Afghánci, Kamerunci i běženci z dalších asijských či afrických zemí.

Mnozí také posedávají na lavičkách rozesetých podél zálivu. Na jedné z nich zrovna arabsky diskutuje několik žen, které si povídají o cenách potravin i zdravotních problémech. Postarší muž ze syrské Rakky zase se svou vnučkou hází do vody kousky pečiva. Ryb je tu všude plno.

A zatímco se mi snaží vysvětlit, že se nemá kam vrátit, protože Kurdové s Američany srovnali jeho rodné město se zemí, malá holčička nadšeně ukazuje do moře, kde se hejno ryb už pere o naházené drobky.

Její desetiletá sestra mezitím odešla do školy, zdejší úřady se totiž snaží o jejich začleňování do řecké společnosti, vyřízení žádostí o azyl totiž trvá i déle než rok. Místní s tím ale nesouhlasí.

Vaso, majitelka obchodu s ovocem a zeleninou neskrývá strach z uprchlíků. Sice už, jak mi vysvětluje, nedochází k tolika incidentům, přesto raději chodí ven jen ráno.

Podobně se vyjadřuje i paní Cleri, která provozuje obchůdek s křesťanskými symboly. Obává se, že by tu jednou mohl dominovat islám, protože většina běženců pochází z muslimských zemí. Sama má i negativní zkušenost s tím, jak jí několik mužů v obchodě zničilo obrázky s Pannou Marií, nebo ulámali kříže.

Nárůst xenofobie mi následně potvrdil i starosta města Michalis Angelopoulos. Vnímá, že lidé mají strach i spousty otázek. Snaží se je proto uklidňovat, mluví s nimi o sociálních, kulturních i náboženských rozdílech a hlavně o toleranci, ale uvědomuje si, že to jde stále hůř. I proto je jednoznačně proti plánům řecké vlády vybudovat na ostrově další uprchlické centrum.

#Greece Recently arrived #refugees in woods on the Greek island of Samos.

By @lgouliam @AFPphoto pic.twitter.com/hvtCS8UCN6