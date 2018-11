V USA se 78letý vězeň odsouzený k trojnásobnému doživotí přiznal k 90 vraždám

Americký vězeň Samuel Little. se přiznal k 90 vraždám, z nichž ty nejstarší sahají až do 70. let. Podle zpravodajského serveru BBC to ve středu oznámil Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Americké úřady nyní prověřují, zda jsou jeho tvrzení pravdivá. Pokud ano, šlo by o jednoho z největších zabijáků v kriminální historii Spojených států. Washington 15:20 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězeň Samuel Little | Foto: Fotobanka Profimedia

K 90 vraždám, z nichž ty nejstarší sahají až do 70. let, se přiznal americký vězeň Samuel Little. Podle zpravodajského serveru BBC to ve středu oznámil Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Americké úřady nyní prověřují, zda jsou jeho tvrzení pravdivá. Pokud ano, šlo by o jednoho z největších zabijáků v kriminální historii Spojených států.

Osmasedmdesátiletý Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů.

Ruský soud potvrdil doživotí pro ‚novosibirského maniaka‘. Bývalý policista zavraždil 19 žen Číst článek

V září 2014 ho losangeleská policie na základě vzorku DNA Littlea usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.

Při čekání na soud v Los Angeles úřady v nejméně devíti dalších státech začaly procházet staré soudní případy, aby zjistily, jestli nemohou mít s Littlem rovněž souvislost.

Podle prohlášení FBI se nakonec Little letos v květnu při výslechu přiznal k desítkám vražd v 16 amerických státech, včetně Floridy, Tennessee, Ohia, Louisiany a Mississippi.

Státní a federální úřady se nyní snaží jeho doznání spojit s údaji o desítkách zabitých žen po celé zemi v období let 1970 až 2005. Vyšetřovatelé uvedli, že u 34 vražd se jim to již podařilo a pokračují v práci na dalších případech.