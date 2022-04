Přísná opatření v Šanghaji nezabírají, počty nakažených ani po týdnech lockdownu neklesají

Šanghaj je v centru největší koronavirové vlny, kterou nejlidnatější země světa zažila od vypuknutí pandemie před dvěma lety. Již několik týdnů nemůže většina obyvatel této čínské finanční metropole a největšího čínského města opustit své domovy.

Přísné zákazy vycházení ale zatím šíření viru nezabránily. Před týdnem a půl vedení města poprvé hlásilo více než 20 000 infekcí denně a od té doby je toto číslo zhruba konstantní.

Obyvatelé čínské metropole nemohou vycházet z bytu, pozitivním jsou odebíráni a vražděni domácí mazlíčci. Ze zavřených bytů se ozývá zoufalý křik. Lidé píšou, že jim dochází jídlo, které není kde nakoupit.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh