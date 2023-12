Z českého sankčního seznamu zmizelo jméno. Zbrojaře Obnosova už sankcionují všechny státy EU

Po měsících vyjednávání přijala v pondělí Rada v Bruselu dlouho očekávaný 12. balíček protiruských sankcí. Předchozí přijala v červnu letošního roku.

Unijní sankce uvalené po ruském vpádu na Ukrajinu postihují už téměř 2000 osob nebo právních subjektů. Ti, kteří jsou na seznamu uvedeni, mají zmrazený majetek a občané a společnosti z EU jim nesmějí zpřístupňovat finanční prostředky. Opatření se uplatňuje ve všech členských státech.

We welcome today's agreement by the @EUCouncil to adopt a new package of sanctions against Russia.



The new sanctions include these key elements:



🔹 additional listings

🔹 trade measures, including on Russian diamonds

🔹 stricter asset freeze obligations

🔹 energy measures

🔹… pic.twitter.com/Kiq6UvZRuc