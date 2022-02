Nový Zelánd ohlásil cílený zákaz vstupu ruským činitelům. Sankce posílí i Japonsko a Austrálie

Ruská armáda ve čtvrtek ráno zahájila rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na Ukrajinu. Nové sankce proti Rusku ve čtvrtek oznámily Spojené státy, EU či Kanada. „Svět mluví a vysílá velmi jasný signál Rusku, že to, co udělali, je špatné a budou čelit světovému odsouzení,“ uvedla novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

Podle novozélandských médií se nově ohlášený zákaz vstupu týká ruských vládních činitelů, kteří jsou s invazí spojeni. Další sankce podle Ardernové mohou následovat, pokud bude konflikt dál eskalovat.

Japonský premiér Fumio Kišida uvedl, že Japonsko rozšíří sankce proti Rusku na tři oblasti, včetně finančních institucí a vývozu vojenského vybavení. Podle agentury Reuters zároveň řekl, že udělá vše pro omezení ekonomického dopadu ukrajinské krize na Japonsko.

Today, I authorized a new round of sanctions and limitations in response to Putin’s war of choice against Ukraine.



We have purposefully designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia – and to minimize the impact on the United States. pic.twitter.com/wM0kEBcZba