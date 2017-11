Sankce by se měly zrušit a Krym patří Rusku, prohlásil Zeman po setkání s Putinem

Prezident Miloš Zeman v Soči zopakoval, že protiruské sankce by se měly zrušit. Řekl to v rozhovoru pro agenturu TASS po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zeman také znovu potvrdil, že ukrajinský Krym patří Rusku. S Putinem jednal také o konfliktu v Sýrii. Soči 15:43 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Soči | Zdroj: Pražský hrad

„Informoval jsem prezidenta (Zemana) o naši vizi příměří na Ukrajině,“ sdělil Putin agentuře TASS po setkání. Zemana podle svých slov také informoval o svých plánech na boj s terorismem v Sýrii a o setkání s prezidenty Iránu a Turecka.

Putin označil debatu se Zemanem za obsažnou a otevřenou. Ocenil pozitivní vývoj zejména vzájemných hospodářských a obchodních vztahů, které letos překonaly období několikaletého poklesu.

Předmětem jednání byla kooperace v energetice včetně jaderné a průmyslu, zejména automobilovém, řekl Putin. Rozhovor se týkal i humanitární spolupráce, dodal, a zvlášť zdůraznil vděčnost ruské strany za udržování hrobů sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa na konci druhé světové války.

Putin Zemana seznámil s ruským pohledem na řešení ukrajinské krize. Oba státníci se podle ruského prezidenta shodli na nezbytnosti normalizace styků mezi Evropskou unií a Ruskem.

Zeman během rozhovorů informoval Putina, že během nynější velké mise českých podnikatelů budou podepsány smlouvy za zhruba 20 miliard korun. Znovu zdůraznil svůj odpor vůči praxi mezinárodních sankcí, a to včetně odvetných sankcí Ruska vůči EU. "Přicházíte o naše skvělé sýry a jogurty, nevím, zda se sankce týkají i piva," upozornil český prezident. "Pivo bude," poznamenal Putin.

Česko má podle Zemana kromě bližší ekonomické spolupráce také zájem o více ruských turistů, informovala TASS.

Zeman vyjádřil naději, že budou pro české badatele otevřeny ruské archivy, které by mohly osvětlit některé aspekty společných dějin. Uvedl, že během návštěvy odevzdá státní vyznamenání několika ruským válečným veteránům. V této souvislosti varoval před překrucováním dějin, k němuž se podle něj někteří lidé uchylují. "Jsou to jen ubožáci," řekl český prezident.

Mimořádný dar

Vladimir Putin při schůzce daroval České republice vzácný tisk. "Jde o jediné kompletní Obnovené zřízení zemské z roku 1627. Ve Strahovském klášteře je druhý exemplář, tomu ale chybí šest stran," napsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru s tím, že jde o mimořádný dar.

Obnovené zřízení zemské je název pro zemské ústavy Čech a následně Moravy, vydané Habsburky v němčině po potlačení stavovského povstání a nastolující absolutismus na místo dřívějšího stavovského zřízení.

Mimořádný dar České republice od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Originál Obnoveného zřízení zemského z roku 1627. pic.twitter.com/lBvGLIBaHV — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 21. listopadu 2017

Se Zemanem do Soči odcestovala početná podnikatelská delegace. Podle českého prezidenta rozvíjejí firmy s Ruskem spolupráci navzdory finančním opatřením namířeným proti Moskvě. Zároveň to prý ale neznamená, že by se se sankcemi smířil.

Zeman se má v Rusku sejít také s premiérem Dmitrijem Medveděvem, ze Soči se ve středu přesune do Moskvy.