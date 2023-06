Lídr vítězné finské strany oznámil vznik pravicové vládní koalice. Program zveřejní nová vláda v pátek

Konzervativní Národní koaliční strana (KOK), která v dubnu ve Finsku vyhrála parlamentní volby, se dohodla na vytvoření vlády s nacionalistickou Stranou Finů a dvěma menšími uskupeními. Podle agentury Reuters se očekává, že nová vláda bude snižovat sociální dávky, zpřísní imigrační politiku a uvolní environmentální závazky. To mohlo znamenat posun finské politiky doprava, od doby kdy zemi vedla premiérka Sanna Marinová. Helsinki 9:33 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finská vlajka | Foto: pixabay.com

Na tvorbě nové finské vlády se domluvila Konzervativní Národní koaliční strana (KOK), která v dubnu ve Finsku vyhrála parlamentní volby, s nacionalistickou Stranou Finů a dvěma menšími uskupeními.

Dohodu oznámil ve čtvrtek lídr KOK a pravděpodobný příští finský premiér Petteri Orpo. Nová pravicová vláda chce svůj program zveřejnit v pátek, informuje agentura Reuters.

Koaličních vyjednávání, která oficiálně začala 2. května, se účastnili kromě KOK a Strany Finů ještě křesťanští demokraté a strana RKP hájící zájmy švédsky mluvící menšiny.

Orpova strana má po volbách ve 200místném parlamentu 48 křesel a Strana Finů 46. Společně se dvěma menšími partnery bude vláda disponovat 108 hlasy.

„Všechny otázky byly vyřešeny a dokumenty jsou připravené,“ řekl na tiskové konferenci 53letý Orpo, který vede svou stranu od roku 2016 a má za sebou působení ve funkcích místopředsedy vlády, ministra financí i vnitra. V předvolební kampani sliboval snížit státní dluh i schodek rozpočtu, stejně jako snížit daně z příjmů.

Podle Reuters se očekává, že jeho vláda bude snižovat sociální dávky, zpřísní imigrační politiku a uvolní environmentální závazky.

To by znamenalo posun finské politiky doprava po necelých čtyřech letech, kdy zemi vedla sociální demokratka Sanna Marinová. Její strana skončila v dubnových volbách třetí, jakkoli si o tři křesla polepšila. Výsledky voleb jen potvrdily analýzy expertů, kteří upozorňovali na to, že Marinová je mnohem více oblíbená v zahraničí než doma ve Finsku.