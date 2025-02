Na Santorini platí výjimečný stav. Před otřesy uprchlo z ostrova už víc než 12 tisíc lidí

Přes 7500 otřesů za týden, to je statistika z řeckého ostrova Santorini. Úřady tam kvůli neustávajícím zemětřesením vyhlásily výjimečný stav, který potrvá do začátku března. Na turisty oblíbený ostrov dorazily armádní, hasičské i policejní posily a během pátku ho navštíví i řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Théra 10:12 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 7500 otřesů za týden, to je statistika z řeckého ostrova Santorini | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Britský deník The Guardian popisuje, že osady na Santorini, který loni přilákal 3,5 milionu turistů, nyní připomínají města duchů. Od víkendu, kdy otřesy v Egejském moři zesílily, uprchlo z ostrova na lodích i v letadlech přes 12 tisíc lidí. Zavřené jsou školy i obchody.

Úřady vyzvaly obyvatele, aby se neúčastnili velkých shromáždění v uzavřených prostorách. Nebezpečí jim ale hrozí i venku, a to kvůli sesuvům půdy. Ostrov Santorini má totiž velmi strmé útesy, ze kterých může padat kamení a v horším případě i části domů, kterých je ve svazích postavená celá řada. Ostatně pohled na bílé domy s modrými střechami v kopcích je přesně to, co si asi většina lidí při zmínce o Santorini představí.

Hasiči proto do oblasti preventivně nasadili větší počet jednotek včetně záchranářů se psy. Na ostrov postupně putuje taky víc sociálních pracovníků a psychologů. Lodě tam v uplynulých dnech vozily i elektrické generátory.

Obyvatelům a majitelům hotelů úřady už dříve doporučily, aby vypustili bazény. A to kvůli obavám, že velký objem vody v nich by mohl v případě silného zemětřesení poničit domy.

Zpráva DROZD

Řecko : Na Santorini vyhlášen stav nouze. MZV ČR nedoporučuje cestovat na jižní Kyklady - ostrovy Santorini, Ios, Anafi a Amorgos.

☎️V nouzi volejte +420222420222. — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 7, 2025

Se zvýšenou seismickou aktivitou se obyvatelé Santorini, ale i dalších Kykladských ostrovů, potýkají od druhé poloviny ledna. Největší otřesy nastaly tento týden. V úterý i ve středu překonala síla zemětřesení pátý stupeň.

Odborníci se podle deníku The Guardian neshodují na tom, co to znamená. Část z nich si myslí, že by silné zemětřesení mohlo být předzvěstí ještě mnohem silnějšího otřesu - takového, které by mohl vyvolat i vlnu tsunami. Druhá část seismologů se domnívá, že silné otřesy můžou být naopak známkou toho, že seismické aktivity už teď bude méně.

Mírné otřesy experti zaznamenali i v kaldeře santorinské sopky, která leží z velké části pod hladinou moře. Nejsilnější otřes byl 25. ledna, od té doby se podle seismologů aktivita sopky zklidnila. Odborník citovaný řeckým deníkem Kathimerini tvrdí, že výbuchu se obyvatelé bát nemusí.

Lidé čekají na trajekt z ostrova Santorini | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Vulkán na Santorini byl v roce 1990 zapsán na seznam 16 sopek na světě, které je třeba bedlivě monitorovat. Kromě jeho blízkosti k hustě obydleným oblastem je to i kvůli silné historické erupci.

Dnešní Santorini je totiž pouhým pozůstatkem velkého sopečného ostrova Théra. Mohutný výbuch na něm nastal okolo roku 1600 před naším letopočtem. Po erupci zůstaly jen obvodové části ostrova. Zároveň vyvolala klimatické změny a přívalovou vlnu tsunami, která přispěla i k pádu mínojské civilizace na Krétě.

Před zvýšenou seismickou aktivitou na Santorini a okolních ostrovech varovalo také české ministerstvo zahraničí. Občanům cestujícím do Řecka doporučilo, aby dbali zvýšené opatrnosti a sledovali pokyny místních úřadů. V případě nouze by měli kontaktovat české velvyslanectví v Aténách nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí +420 222 420 222.