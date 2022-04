Expert: Rakety Sarmat mají nahradit Satany vyrobené na Ukrajině. Mohou být schopny útočit i přes jižní pól

Rusko podle tamního ministerstva obrany úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat. Co o ní víme? Tato těžká raketa může dopravit větší zátěž na delší vzdálenost, popsal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. Podle něj může být také schopna dopravit hlavici k cíli i přes jižní pól. Rozhovor Moskva/Praha 8:20 21. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin sleduje zkoušku nové mezikontinentální rakety Sarmat | Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin | Zdroj: Reuters

Co víme o mezikontinentální raketě Sarmat?

Sarmat je těžká raketa na rozdíl od většiny raket, které Rusko používá a které jsou lehčí kategorie, ty jsou na mobilních odpalovacích zařízeních. Jako těžká raketa může dopravit větší zátěž na delší vzdálenost a nedá se odpalovat z mobilního zařízení, startuje z podzemní šachty.

Rusové na ní pracují již delší dobu, je to jedna ze zbraní, jejíž existenci oznámil Vladimir Putin v tom slavném projevu 1. března 2018. Zkoušky ale byly odkládány, tohle byla zřejmě první letová zkouška. Není to žádné překvapení. Čekalo se na to. Bylo avizováno, že test proběhne původně v lednu nebo v únoru. Zjevně se to povedlo až v dubnu.

Je to také nástupce současných, ale už zastaralých raket R-36, které jsou také známé pod západním kódem Satan. Rusové za ně potřebují náhradu.

Je jejím úkolem způsobit nepříteli co nejtěžší ztráty?

Je schopna způsobit větší škody. Může nést velký počet hlavic – deset, ale spekuluje se i o více. A je také schopna nést větší počet klamných cílů, takže může snáze proniknout protiraketovou obranou. Je to prostředek jaderného odstrašování, který se dá použít proti vojenským i proti civilním cílům.

Ještě má mít zajímavou vlastnost. Když Vladimir Putin avizoval existenci této rakety, tak řekl, že je schopna dopravit hlavici k cíli i přes jižní pól.

Za studené války měl Sovětský svaz krátkou dobu ve službě raketu, která uměla něco podobného. Říkalo se tomu částečný orbitální bombardovací systém (FOBS). Raketa vlastně vynese hlavici na oběžnou dráhu, hlavice obkrouží zemi a spadne z úplně jiného směru. Sověti to vymysleli proto, že věděli, že americké systémy protiraketové obrany jsou namířené na sever a na západ, tedy směrem, odkud by sovětské rakety pravděpodobně přiletěly. Proto Sověti přišli s myšlenkou, že pokud hlavici pošlou jiným směrem, na jih a hlavice po oběžné dráze přeletí přes jižní pól, tak by na USA zaútočila z jihu, kam obranné systémy nemířily.

Zdá se, že Sarmat, protože je to velká a těžká raketa, tak by mohl nést větší počet obyčejných hlavic tím klasickým způsobem nebo by Rusové mohli vynést jen jednu hlavici větší rychlostí tak, aby se dostala na oběžnou dráhu a zaútočila na cíl přes jižní pól. Fyzikálně je to možné.

Dá se věřit Putinovým slovům, že „je schopna překonat všechny prostředky moderní protiraketové obrany“?

Ano. Kromě toho, že může nést větší počet jaderných hlavic, tak může nést i větší počet klamných cílů, rušiček a dalších podobných prostředků.

„Je schopna překonat všechny prostředky moderní protiraketové obrany. Nemá obdoby ve světě a ještě dlouho mít nebude. Tato skutečně jedinečná zbraň přiměje k přemýšlení ty, kdo se snaží ohrožovat naši zemi. “ Vladimir Putin (prezident Ruska)

Musíme si ale uvědomit, že americká protiraketová obrana by nedokázala zastavit ani větší počet raket, které už Rusko ve své výzbroji má. Kdyby Rusové poslali jednu nebo dvě, tak je možné, že by je americký systém zastavil. Ale kdyby jich Rusové poslali desítky, tak v žádném případě ne. Americký deštník nikdy nebyl určen proti velkému úderu.

Rusové toto neustále opakují, je to takový evergreen, že to překoná jakoukoli protiraketovou obranu.

Putin také řekl, že „nemá obdoby ve světě a ještě dlouho mít nebude“. Má tedy Západ něco srovnatelného?

Ne, Západ takovéto věci už strašně dlouho nemá. Američané již na konci studené války měli takovouto těžkou mezikontinentální raketu MX neboli Peacekeeper (v překladu mírotvorce, pozn. red.), ale ta byla již dávno vyřazena. Mají podstatně menší rakety. Britové a Francouzi mají už jen ponorkové rakety. Takže ano, Západ nic podobného nemá, protože nic podobného nepotřebuje. Už dlouho nebyla potřeba něco takového vyvíjet.

Proč? Můžete to rozvést?

Protože Američané a Rusové mají jiný přístup. Pro Američany jsou na prvním místě raketonosné ponorky, jsou hlavní složkou americké odstrašující síly. Pro Rusy jsou na prvním místě ze země odpalované rakety, jednak mobilní jako Topol a jednak odpalované ze šachet jako Satany a v budoucnu Sarmaty. Rusové mají naopak podstatně méně ponorek. USA jsou primárně oceánská mocnost, Rusko kontinentální.

Dá se pokládat zkouška Sarmatu za vzkaz Západu?

Je to možné. Zkoušku bylo potřeba nepochybně provést, ale politicko-propagandistická rovina tam je určitě také. Vzkaz Západu ve smyslu: uvědomte si, že Rusko je jaderná velmoc a pořád vyvíjíme nové jaderné zbraně. Takto bych to asi četl.

Kdy mohou být rakety Sarmat nasazeny?

Je otázkou, vzhledem k sankcím a k tomu, v jakém stavu je ruský zbrojní průmysl, jestli budou schopni spustit sériovou výrobu. Rusové řekli, že letos by měla být ve výzbroji. Vývoj se evidentně hodně zpožďuje, což napovídá, že jim to nejde tak, jak si představovali.

Rusové nemají tolik zkušeností s vývojem takovýchto velkých a těžkých raket, protože třeba ta raketa R-36, které se říká Satan, vznikla na Ukrajině. Je to i jeden z důvodů, proč potřebují za Satany náhradu. Mají trochu problémy s jejich udržováním. Chybí jim to, co by jinak dodávali Ukrajinci. Do roku 2014 jim dodávali součástky a pomáhali se servisem raket.

Rusko úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Fotografie pochází od něj | Foto: Russian Defence Ministry | Zdroj: Reuters