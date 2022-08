Požár v Saském Švýcarsku se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Bouřky pomohly jen mírně

Proti požáru v národním parku Saské Švýcarsko u hranic s Českem dál bojuje na 300 hasičů. S hašením jen mírně pomohly pondělní bouřky, které se ale oblasti postižené ohněm ve velké míře vyhnuly. Serveru MDR Sachsen to řekl mluvčí okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří. Uzavřená zůstává silnice B172 z Bad Schandau k českým hranicím a hraniční přechod Hřensko/Schmilka. Drážďany 15:15 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti požáru v národním parku Saské Švýcarsko u hranic s Českem dál bojuje na 300 hasičů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Němečtí hasiči zasahují především v oblastech poblíž hranice s Českým Švýcarskem. Jejich počet ale v posledních dnech klesá, uvedl mluvčí okresu. Potvrdil také, že ve středu budou z místa odvolány poslední hasicí vrtulníky. Naopak bude pokračovat nasazení dronů, jež monitorují situaci na zemi a vývoj starých a eventuální vznik nových ohnisek.

Podnikatelé v oblasti se obávají dopadů požárů na cestovní ruch, uvedl server. Podle asociace pro cestovní ruch v Saském Švýcarsku však oheň zasáhl jen velmi malou část turisticky oblíbené oblasti a omezení pro rekreanty platí jen na 1,5 procenta území.

Saské úřady také uvedly, že do odvolání zůstává uzavřená silnice B172, která vede podél Labe. Na silnici se totiž nachází velký počet hasicí techniky. Minimálně dnes zůstane zavřený i navazující hraniční přechod do Česka Hřensko/Schmilka. ČTK to řekla mluvčí české policie Eliška Kubíčková.

Dodala, že ve středu se uskuteční na německé straně porada, která rozhodne o případném otevření silnice pro veřejnost. Silnice do Hřenska na české straně je průjezdná od soboty.