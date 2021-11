Sasko uzavírá kluby, bary, ruší vánoční trhy. Pro neočkované bude platit zákaz nočního vycházení

Sasko kvůli rychlému šíření nákazy koronavirem ruší vánoční trhy, zavírá kluby, bary a také kulturní a sportovní zařízení. V pátek večer to po jednání vlády oznámil saský premiér Michael Kretschmer, který epidemickou situaci v Sasku označil za krajně dramatickou. V nejpostiženějších regionech bude platit zákaz nočního vycházení pro neočkované. Rázná opatření začnou platit od pondělí a potrvají nejméně do 12. prosince. Berlín 22:09 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saský premiér Michael Kretschmer | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

„Svobodě bez odpovědnosti se říká egoismus,“ řekl Kretschmer. „Omezení, která zavádíme, jsou těžká pro naši vlast, ale jsou nezbytná,“ uvedl. „Ještě před pěti dny jsme měli situaci v nemocnicích pod kontrolou a včera už jsme museli uvažovat o překládání pacientů,“ dodal saský premiér.

Evropská léková agentura doporučila použití molnupiraviru dospělým, posuzuje i pilulky od Pfizeru Číst článek

Opatření, která Kretschmer nenazval uzávěrou, ale opět použil termín covidový vlnolam, dolehnou především na neočkované. Ti s výjimkou supermarketů a drogerií nebudou smět do obchodů a restaurací.

V okresech, kde sedmidenní průměr nových případů na 100 000 obyvatel přesáhne 1000, nebudou smět neočkovaní od 22.00 do 6.00 následujícího dne vycházet z domova bez pádného důvodu. Celosaský průměr je k 19. listopadu 593,6. Sedmidenní incidenci vyšší než 1000 mají dva saské okresy, jeden z nich - Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří - přímo hraničí s Českem.

Školy se nezavřou

Vědci přišli s novou hypotézou o původu pandemie. Virus podle ní na lidi ‚přirozeně‘ přenesla živá zvířata Číst článek

Pro všechny bez rozdílu se zavřou volnočasové a kulturní instituce. Sportovní zařízení budou dostupná jen pro školní výuku a pro profesionální sportovce. Zrušeny už podruhé budou i vánoční trhy. Prodej rozlévaného alkoholu na veřejnosti se rovněž zakazuje.

Zatímco do restaurací se neočkovaní nedostanou, pro vstup do kostelů je výjimka zachována, lidé bez vakcíny ale budou potřebovat test.

„Školy zavírat nebudeme, to je naše priorita," řekl Kretschmer. Školky a základní školy budou nicméně fungovat v omezeném režimu. Pro žáky až do Vánoc bude pozastavena povinná docházka, děti se tak budou moci učit doma, pokud o to rodiče budou mít zájem. Školáky nadále čeká nejméně třikrát týdně testování na koronavirus.