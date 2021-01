Sasko bude po českých pendlerech požadovat jen jeden test týdně. Mají využít bezplatné testování doma

Sasko bude po českých a polských pendlerech dojíždějících za prací či studiem místo dvou koronavirových testů týdně požadovat jen jeden a navíc o týden odloží platnost tohoto nařízení. Testy tak budou muset pendleři předkládat od pondělí 18. ledna. Na páteční tiskové konferenci po jednání zemské vlády to oznámil saský ministr hospodářství Martin Dulig. Berlín 20:46 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saský ministr hospodářství Martin Dulig přislíbil rovněž příspěvky na antigenní testy, a to až do výše deseti eur (260 korun) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Čísla jsou dramatická a my musíme reagovat,“ řekl Dulig o karanténních opatřeních. Zároveň prohlásil, že chápe vlnu nevole, kterou původní záměr u zaměstnavatelů, hospodářských komor, odborů i zahraničních pracovníků vyvolal.

„Tyto výhrady bereme vážně. Dnes jsme se proto pokusili dosáhnout praktické řešení," řekl Dulig. Poznamenal, že velkou příležitost saská vláda vidí v tom, když budou bezplatné testování pro své občany zajišťovat Polsko s Českem.

Toto řešení v pátek saské ministryni sociálních věcí Petře Köppingové, jež má na starosti i resort zdravotnictví, během videohovoru navrhnul český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

⚠️ Dobrá zpráva! Dnešní jednání se saskou ministryní Köpping dopadlo skvěle. Po českých pendlerech bude Sasko požadovat jen jeden antigenní test týdně, a to až od 18. 1. Test je možné v ČR podstoupit zdarma v rámci plošného testování. Opatření se dotkne asi 5 tisíc Čechů. pic.twitter.com/TISwQauTtf — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 8, 2021

„Tyto testy budeme uznávat,“ řekl Dulig, který se o jednání Köppingové s Petříčkem zmínil. Doplnil, že pro ty pendlery, kteří nebudou mít možnost využít bezplatné testování ve vlasti, se bude hledat řešení v Sasku.

Köppingová uvedla, že Polsko zřídí na hranicích testovací středisko, zatímco Češi mohou využívat bezplatné rozbory v rámci celostátního testování v Česku. „V tom mají čeští pendleři samozřejmě velkou výhodu,“ řekla saská ministryně.

Vítané rozhodnutí

Čeští pendleři v pátek rozhodnutí uvítali. „Tohle je rozumná cesta. Hlavně řekli, že přistoupí na antigenní testy, a Česká republika by měla dokonce projednat, zda by nebyly pro pendlery zdarma, zda by ho neproplácely zdravotní pojišťovny na základě přefakturací na Německo. Tohle by bylo úplně ideální pro obě strany,“ uvedla šéfka Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.

V Bavorsku jsou podle Vintrové stále nepovinné testy a pendleři mají volnou cestu. „Tady nezaznamenávám jeden jediný problém,“ dodala.

Dulig vyzval saské zaměstnavatele, aby týdenní odklad povinného testování využili k přípravě na toto opatření. Navrhl těm, kteří nemají vlastního podnikového zdravotníka, který by testy na pracovišti prováděl, aby si ho nechali vyškolit u Německého červeného kříže, který tuto možnost nabízí. K takovému kroku vyzvala firmy i Köppingová, která poznamenala, že školení trvá pouze 80 minut.

Přislíbil jim rovněž příspěvky na antigenní testy, a to až do výše deseti eur (260 korun). Do této částky lze rychlotest koupit. Pokud se lidé nechají testovat u lékaře či v lékárně, tak částka u rychlorozborů obvykle začíná na 30 eurech.