Mši papeže v Šaštíně doplnil šestimetrový kříž. Zdobí ho i dřevo z Moravy, připomíná poškozené tornádem

„Snažil jsem se, aby celá modelace ukazovala, že tělo bylo týrané,“ řekl nad čerstvě dokončenou plastikou Ježíše Krista pro šaštínskou mši akademický sochař Martin Lettrich.

Socha je stříbrná, vyrobená z epoxidu a povrch má drsný, jako by byla stvořená z hrubého betonu. Dílo leží na zahradě před ateliérem v západoslovenském Senci. Obklopují ho i starší sochy a bujná zeleninová zahrada.

V obličeji ukřižovaného Ježíše není ani náznak agonie, šaštínským poutníkům má prý předávat poselství naděje. „Tato koncepce je postavená na tom, že Kristus ještě komunikuje s okolím. Ale zároveň jsem se snažil, aby tam bylo sebevědomí, klid a spokojenost s předcházejícím životem,“ doplňuje Lettrich.

Dřevo z Moravy

V zámečnické dílně v nedalekém Zálesí spojují sochu s hliníkovým křížem. Ježíš jako by se zápěstími a zády ponořil do připravených prohlubní. Za jeho hlavou se nápadně rýsuje světlé dřevo. Autoři ho vyzvedli ze zbytků tornádem poničeného kostela v Moravské Nové Vsi.

„Už předtím jsme hledali dřevo s příběhem. Uvědomili jsme si, že toto může symbolizovat spolupatřičnost mezi Slováky, Moraváky, lidmi z Česka,“ vzpomíná architekt Michal Bogár, jeden z autorů návrhu pódia. Sháněli dřevo, na kterému bude nejvíc vidět síla větru a násilí, které se Moravou přehnalo. Trámy, které mohly znovu posloužit při obnově, nechali na místě.

„Dovezli jsme si několik fragmentů z krovu. Z nich jsem vybral dva, které jsou velmi poznačené, polámané, rozštípané – z nich jsem udělal menší kříž, je osazený v srdci toho velkého kříže,“ říká Lettrich.

„Velký kříž ho přesahuje. Tím chceme říct, že to trápení je širší než to, co jsme viděli u nás. Ten přesah je symbolikou, že spolupatřičnost je o mnoho širší,“ pokračuje Bogár.

Umělecká díla

Poblíž papeže Františka byla umístěna také malba sv. Josefa od malířky Doroty Sadovské. Jak je pro ni běžné, namalovala světce bez vlasů a použila pouze žlutou barvu na bílém pozadí. Sklář Viktor Oravec vyrobil skleněné prvky pro oltář a pro křeslo Svatého otce. Sklo ozdobí místa, kde se budou opěrek dotýkat papežovy ruce.

Kříž se sochou Ježíše zůstal na místě i po skončení bohoslužby. Poblíž cyklostezky bude stát jako připomínka papežovy návštěvy.

Pódium za papežem Františkem při mši v Šaštíně bude zdobit šestimetrový kříž | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas