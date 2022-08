‚Projev nelítostné represivní mašinérie Muhammada bin Salmána.‘ Žena dostala 34 let za sdílení na twitteru

V případě úniku radiace ze Záporožské elektrárny by Česku nic nehrozilo, míní jaderná inženýrka

Co by se stalo, kdyby Rusové nebo Ukrajinci silně poškodili Záporožskou elektrárnu? Jak by se to dotklo Česka a Ukrajiny? Přečtěte si rozhovor s jadernou inženýrkou.