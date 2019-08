Vězněná saúdskoarabská aktivistka odmítla svobodu. Výměnou za propuštění měla popřít, že ji mučili

Saúdská lidskoprávní aktivistka Ludžajn Hazlúlová odmítla nabídku na propuštění z věznice. Úřady totiž výměnou žádaly, aby veřejně popřela své mučení. Na sociálních sítích to uvedli její příbuzní. Saúdská vláda to odmítá. Ludžajn Hazlúlovou zadržela policie před více než rokem. Spolu s dalšími aktivistkami žádala pro saúdské ženy právo řídit auto. Rijád 19:35 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saúdská lidskoprávní aktivistka Ludžajn Hazlúlová na archivním snímku. | Foto: Marieke Wijntjes | Zdroj: Reuters

Krátce po zatčení Ludžajn Hazlúlové Saúdská Arábie paradoxně ženám řízení povolila, aktivistky ale ve vězení zůstaly.

Úřady veškerá nařčení z mučení odmítají. Hazlúlová je podle nich podezřelá z poškozování národních zájmů a spolupráce s nepřátelskými zeměmi. Žena se v minulosti účastnila také kampaní za zrušení mužského opatrovnictví.

Britský deník The Guardian s odkazem na lidskoprávní skupiny napsal, že Hazlúlová měla být spolu s třemi dalšími aktivistkami držena několik měsíců na samotce a čelila ze strany dozorců elektrošokům, sexuálnímu násilí a bičování.

Není navíc jedinou vězněnou občanskou Saúdské Arábie, která tvrdí, že ji ve vazbě napadli. O mučení informovaly další čtyři zadržované aktivistky. Státní zástupce ale obvinění označuje za nepravdivá.

Podle bratra Hazlúlové původně zvažovala, že by se k popření mučení výměnou za svobodu zavázala. Když tak ale měla na videu udělat, odmítla to. „Žádat, aby se objevila na videu a popřela to mučení nezní jako reálný požadavek,“ napsal na twitteru.

Hazlúlová podle něj čelí obvinění kvůli komunikaci se zahraničnímu novináři a diplomaty, žádosti o práci u Organizace spojených národů i tomu, že se účastnila školení o ochraně osobních údajů.

Pravá ruka prince

Sourozenci aktivistky dále uvedli, že při jejím mučení byl přítomný také Saúd Kahtání, bývalá pravá ruka korunního prince Muhammada bin Salmána, který jí měl vyhrožovat znásilněním a smrtí.

Tentýž Kahtání je podezřelý z loňské vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu. Kahtání údajně nařídil převézt Chášukdžího hlavu do Rijádu. Úřady jeho přítomnost u Hazlúlové odmítly.

Propuštění aktivistek po Saúdské Arábii požaduje například i Organizace spojených národů. Mezinárodní společenství dlouhodobě na tamní vládu tlačí kvůli dodržování lidských práv. Rijád ale obviňuje kritiky ze zasahování do vnitřních záležitostí království.