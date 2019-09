Saúdská Arábie se otevírá turistům, poprvé bude vydávat víza. Žádat o ně mohou i Češi

Saúdská Arábie dosud patřila k zemím pro turisty těžko dostupným. Království vydávalo víza pouze za účelem obchodních cest, muslimské pouti nebo návštěvě příbuzných.

Země se tím snaží zpestřit svou ekonomiku, která je závislá na příjmech z prodeje ropy. Otevření turistům by mohlo znamenat nové zdroje, podle odhadů by příjmy z cestovního ruchu mohly do roku 2030 tvořit desetinu hrubého domácího produktu.

Na seznamu zemí, jejichž občané budou moci požádat o vízum, je většina evropských států, USA, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea nebo Jihoafrická republika. Ředitel komise pro cestovní ruch Ahmad Chatíb řekl v rozhovoru s agenturou Reuters, že přesný seznam států bude zveřejněn později.

Poplatek za vydání elektronického víza činí v přepočtu 1900 korun. Bezvízový styk má pak království pouze se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Kuvajtem a Ománem.

Cestování bez abáje a doprovodu

Ultrakonzervativní království nebude také od návštěvníků žádat dodržování nejpřísnějších zvyklostí. Ženy nebudou nuceny zahalovat celé tělo do abájí, ale bude se od nich očekávat střídmý oděv, a to i na plážích.

Nebude také nutné, aby ženy cestovaly s mužským doprovodem. V platnosti pak zůstane zákaz pití alkoholických nápojů a turistům zůstanou odepřena posvátná města Mekka a Medína.

Podle Chatíba budou návštěvníci překvapeni nabídkou. „Království je domovem pěti míst ze seznamu kulturního dědictví UNESCO, nabízí pestrou místní kulturu a dech beroucí krásnou přírodu,“ řekl.

Město podobné jordánské Petře

Předloni království zahájilo projekt, jehož součástí je budování letovisek na 50 ostrovech v Rudém moři. Rozvíjí se také zpřístupnění historických míst jako Madáin Sálih známé také jako Al-Hidžr. Jde o archeologické naleziště na severozápadě země, které patří k lokalitám na seznamu UNESCO.

Město je vytesáno do skal v délce asi 15 kilometrů, podobně jako jordánská Petra. Zahrnuje 138 hrobek s ozdobnými fasádami a také studně. Většina tamních nálezů je z období nabatejského království z počátku letopočtu.

Hrobky v roce 1876 objevil Brit Charles Doughty a v té době ještě byly obývané. Jižně od této lokality se nachází hroby vytesané do hory z růžového kamene z období civilizace Maníjovců, která zde žila před Nabatejci.

Pro návštěvníky, kteří vyhledávají pláže a zábavu, bude přitažlivá rudomořská Džidda (Jeddah), která poskytuje také možnost potápění. Provincie Kasím v centru země zase nabízí festivaly, kulturní akce a přehlídku tradičních řemesel.

Město Táif, které leží nedaleko Mekky a je označováno za letní metropoli země, je známé jako město růží.

Panuje tam údajně zdraví prospěšné klima a line se jím z vůně růží ze sadů. Je vyhledávanou destinací turistů z jiných zemí Perského zálivu.

Rozlehlá Východní provincie je sice centrem ropné produkce Saúdské Arábie, ale nacházejí se zda také krásné pláže na březích Perského zálivu, množství zahrad a cesty vedoucí po útesech.