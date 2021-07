Elektrošoky a bičování. Rada OSN zveřejnila svědectví o mučení aktivistek v saúdských věznicích

Rada OSN pro lidská práva obdržela v lednu roku 2021 sadu anonymních textových zpráv, které popisují mučení vězeňkyň v saúdském vězení Dhabhan a dalším tajném vězení. Svědek, který mučení ve zprávách popisuje, se identifikuje jako člen vězeňské stráže. Ve strachu z odvety chtěl zachovat svoji anonymitu, radě ovšem předal detailní svědectví o praktikách, kterým byl on a jeho kolegové přítomni.

„Během mučení ztratila vězeňkyně vědomí. Všichni jsme byli strašně vyděšení. Báli jsme se, že zemřela a budeme nést odpovědnost, protože podle pokynů jsme nesměli zabít nikoho ze zadržených vězňů,“ popisuje dozorce ve zprávách. Podle svědectví si mělo špatným zacházením mimo jiné projít také několik z předních saúdskoarabských ženských aktivistek.

Skupina uvězněných aktivistů, včetně veřejně známé Ludžajn Hazlúlové, se již roky veřejně zasazuje o ukončení diskriminace žen v Saúdské Arábii, především pak kritizují systém mužského poručenství. Bez svolení muže nesmí ženy v Saúdské Arábii cestovat, studovat či pracovat.

Saúdské úřady zatkly Hazlúlovou a ostatní aktivisty v květnu roku 2018, jen několik týdnů před zrušením zákazu řízení motorových vozidel ženami a začátkem rozsáhlého potlačení hnutí za práva žen.

„Ludžajn Hazlúlová, jedna z nejznámějších saúdských aktivistek, čelila sexuálnímu obtěžování, jaké jsem doposud nespatřil. Dozorci se jí posmívali, že je svobodná, a proto by jí nevadilo osahávání intimních partií a další submisivní sexuální praktiky,“ uvádí dozorce ve zprávě.

Jeho svědectví podporuje tvrzení samotné Hazlúlové, která byla na začátku tohoto roku podmínečně z vězení propuštěna. Dozorci se podle Hazlúlové dopouštěli nejen slovního ponižování, ale také fyzického bití včetně sexuálního obtěžování. Saúdský soud obvinění pro nedostatek důkazů smetl ze stolu.

Není to poprvé, co lidskoprávní organizace apelují na saudské úřady, aby umožnily řádné vyšetření obvinění mučení vězňů. Již od listopadu roku 2018 přináší lidskoprávní organizace působící na Blízkém východě různá svědectví o mučení zadržených aktivistů. Saúdští vyšetřovatelé podle obvinění mučili kormě Ludžajn Hazlúlová nejméně čtyři další aktivisty. Ve věznicích podle na sobě nezávislých svědectví docházelo k mučení elektrickými šoky, bičování, bití a různým formám sexuálního obtěžování.

Jamal Khashoggi, Loujain AlHathloul, Salman AlOdah, Hassan AlMaliki, Samar Badawi, Nassima AlSadah, Aziza AlYoussef, Abdulrahman AlSadhan,Anas AlMazro

