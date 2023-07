Turecko uzavřelo největší zbrojní smlouvu ve své historii. Saudská Arábie od něj koupí drony Bayraktar

Saúdská Arábie nakoupí turecké drony Bayraktar. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán také dostal darem dva turecké elektromobily značky Togg. To vše se událo během třídenní cesty tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana po zemích Arabského poloostrova. Ještě před několika lety byly přitom Ankara a Rijád úhlavními nepřáteli, mimo jiné z důvodu vraždy saúdského opozičního novináře. Ankara 16:35 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron Bayraktar T500 vystavený v Istanbulu | Zdroj: Profimedia

Od brutální vraždy saúdského novináře Džamála Chášukdžího neuplynulo ani pět let. Tehdy volal turecký prezident Erdogan po potrestání viníků z nejvyšších saúdských kruhů, dneska je ale štědře obdarovává.

To připomíná i jeho cesta do arabských zemí. Erdogan během ní postupně navštívil nejen Saúdskou Arábii, ale také Katar a Spojené arabské emiráty. Turecká vláda si od cesty podle svých slov slibuje deset miliard dolarů přímých investic jako počáteční částku s tím, že by ta částka měla výrazně narůst.

V Saúdské Arábii se přitom Turecku podařilo uzavřít dosud největší zbrojní smlouvu v historii země, kdy se dohodl prodej a také společná výroba dronů Bayraktar. V Saúdské Arábii mimo jiné zaznělo, že Recep Tayyip Erdogan také obdaroval saúdského vládce elektromobilem Togg turecké výroby, které jde teprve postupně do výroby.

Analytici ale v cestě spatřují hlavně vyjádření vděčnosti za to, že už před volbami v květnu tohoto roku tyto země uložily velké částky do tureckých bank a tím zachránily tureckou ekonomiku před kolapsem.

Zachránily tím ale i samotného Erdogana před prohrou v klíčových volbách. Tureckou ekonomiku totiž trápí vysoká inflace. Roční míra je kolem 40 procent. Jen od voleb v květnu ztratila turecká lira další čtvrtinu své hodnoty vůči dolaru.

Změna postoje Turecka

Obrat v postoji Turecka vůči Saúdské Arábii nastal v posledních dvou letech. Příslovečným lakmusovým papírkem tady skutečně může být u turecko-saúdských vztahů právě případ novináře Kamala Chášukdžího, kterého v říjnu 2018 zřejmě saúdští agenti rozčtvrtili a rozpustili v kyselině během jeho úřední návštěvy saúdského konzulátu v Istanbulu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tehdy sliboval, že viníky přivede ke spravedlnosti, přičemž jako původce vraždy byl tehdy obecně označovaný sám saúdský korunní princ, tedy faktický vládce Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán.

V dubnu 2022 ale turecký soud rozhodl, že se případem nebude dál zabývat a že ho předá saúdské justici. To vyvolalo nevoli u lidskoprávních organizací a také u právníků, kteří byli v tom případu zaangažovaní, protože šlo o rozhodnutí zjevně politicky motivované.

Za obratem stojí právě ekonomické potíže Turecka. Ankara nutně potřebovala investice do chřadnoucí ekonomiky a arabské země zálivu byly vhodným a ochotným investorem.

Je tedy zřejmé, že ekonomické potřeby Turecka jasně udávají směr diplomatickým vztahům, což v současnosti můžeme vidět i na obratu rétoriky Recepa Tayyipa Erdogana vůči Evropské unie poté, co vyhrál květnové volby.