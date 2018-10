Saúdskoarabský novinář údajně umíral sedm minut. Turci prohledávají dům konzula

Tým tureckých vyšetřovatelů začal prohledávat rezidenci saúdskoarabského konzula v Istanbulu v souvislosti se zmizením opozičního saúdskoarabského novináře, který je pohřešován od návštěvy konzulátu své země v Istanbulu začátkem října. Ze stejného důvodu už Turci prohledali saúdskoarabský konzulát a tvrdí, že mají důkaz o tom, že Džamál Chášakdží tam byl zavražděn. Turecká média se odvolávají na údajný zvukový záznam. Ankara 19:32 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saúdskoarabský opoziční novinář a kritik režimu Džamál Chášakdží mluví na přednášce pořádané neziskovou organizací Middle East Monitor v Londýně 29. září 2018 | Zdroj: Middle East Monitor

Podle zdroje serveru Middle East Eye, který nahrávku údajně slyšel, byl Chášakdží odvlečen do konzulovy pracovny, ze které se poté ozývaly výkřiky. „Nesnažili se ho vyslechnout, přišli ho zabít,“ píše server. Muž byl následně umlčen vpichem neznámé látky. Poté do stále živého novináře začal řezat forenzní expert Saláh Tubajdží, který byl ve významných funkcích na ministerstvu vnitra a také ve zdravotnictví Saúdské Arábie.

Údajně trvalo sedm minut, než Chášakdží zemřel. Jeho tělo bylo následně rozpuštěno v kyselině. Turecký deník Hurriyet uvedl, že trýznitelé novináři během mučení usekli prsty, a nakonec ho sťali.

List Yeni Şafak ve středu napsal, že na audionahrávce je slyšet hlas saúdskoarabského konzula, jak říká: „Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy.“ Na to mu někdo měl odpovědět: „Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie.“ Konzul se do Rijádu vrátil v úterý, uvedl deník Hürriyet. Nahrávku má mít k dispozici turecký deník Sabah, ale ještě ji nezveřejnil.

Turecká policie už 6. října uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo 15 Saúdských Arabů, kteří přiletěli z Rijádu. Deník New York Times (NYT) napsal, že jedním z nich byl Tubajdží a jeho přítomnost naznačuje, že od začátku bylo cílem operace Rijádu novináře usmrtit. S odkazem na turecký zdroj NYT uvedl, že Tubajdží měl s sebou pilu na kosti.

Džamál Chášakdží Novinář, který dříve kritizoval saúdskoarabský režim včetně korunního prince Muhammada bin Salmána

Od roku 2017 žil v USA

Zmizel na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října, když si tam šel vyřídit doklady kvůli svatbě

Turecké úřady se domnívají, že byl na konzulátu zavražděn

Saúdská Arábie to popírá a tvrdí, že konzulát v den návštěvy opustil

Jako pohřešovaného ho nahlásila jeho snoubenka, která na něj čekala před konzulátem

Dalším podezřelým je podle NYT muž, jenž často dělal na zahraničních cestách doprovod saúdskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi. Tvrzení list doložil fotografiemi, na nichž inkriminovaný muž korunního prince doprovází v Madridu a Paříži, ale i v Houstonu a Bostonu.

Podle turecké policie byli dále ve skupině členové saúdskoarabské tajné služby nebo členové královské ochranky.

Čerstvě vymalováno

Do Ankary ve středu kvůli této kauze přicestoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který se setkal se svým protějškem Mevlütem Çavuşogluem i prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Ve středu Pompeo ze stejného důvodu jednal se saúdským králem i korunním princem. Ti se podle amerického ministra zavázali, že bude-li u někoho zjištěno, že je do věci zapleten, Rijád z toho vyvodí důsledky. Agentura AP připomíná, že žádné klíčové rozhodnutí se v konzervativní Saúdské Arábii bez královské rodiny neobejde.

Kvůli zmizení novináře prohledali Turci v pondělí konzulát Saúdské Arábie, kde strávili devět hodin, ale do některých vymezených prostor konzulátu se podle místních médií nedostali. Saúdskoarabský korunní princ slíbil Turkům přístup na konzulát už krátce po zmizení novináře, prohlídka se ale mohla uskutečnit až tento týden.

Erdogan posléze novinářům řekl, že vyšetřovatelé hledali mimo jiné toxické látky a že některá místa konzulátu byla čerstvě vymalována.

Presumpce viny

Zmizení saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího poškodilo reputaci Saúdské Arábie a jejího vlivného korunního prince Muhammada bin Salmána, který je pro Trumpovu administrativu důležitým hráčem pro naplnění ambicí Washingtonu na Blízkém východě, napsal NYT.

Trump o víkendu prohlásil, že Washington tvrdě potrestá Saúdskou Arábii, pokud se prokáže, že za Chášakdžího zmizením stojí Rijád. V pondělí ale Trump po rozhovoru s králem Salmánem uvedl, že za vraždu novináře mohli být zodpovědní zabijáci, kteří neměli žádné příkazy od vedení.

V úterý pak Trump v rozhovoru s agenturou AP označil kauzu za další případ presumpce viny a přirovnal ji k aféře kolem schvalování soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha, jehož před potvrzením ve funkci několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování.