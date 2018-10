Berlín navrhuje pozastavit evropský export zbraní do Saúdské Arábie, chce vyjasnění smrti novináře

Německo se domnívá, že i další členské státy Evropské unie by měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Řekl to v pondělí ministr hospodářství Peter Altmaier. Kancléřka Angela Merkelová už v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude případ vyjasněn. Berlín/Rijád 11:15 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Angela Merkelová | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Chášukdží byl naposledy spatřen 2. října, kdy navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Rijád až tuto sobotu přiznal, že muž na konzulátu přišel o život, údajně při bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr případ označil za závažný omyl.

Altmaier považuje vysvětlení, jaké poskytl Rijád, za nedostačující. „(Německá) vláda se shoduje, že prozatím nedáme souhlas k dalšímu vývozu zbraní (do Saúdské Arábie), protože chceme vědět, co se stalo,“ sdělil ministr v rozhovoru s televizí ZDF.

Bude jednotné evropské stanovisko?

Německá vláda zatím schválila zbrojní export do Saúdské Arábie v hodnotě 400 milionů eur (deset miliard Kč). Království je tak po Alžírsku druhým největším dovozcem německých zbraní.

Podle Altmaiera by měly také jiné země EU prodej zbraní Rijádu zastavit a přispět ke zvýšení tlaku na Saúdskou Arábii. „Bylo by významné sjednotit evropské stanovisko... nebude to mít náležitý dopad, pokud my zastavíme vývoz a ostatní státy ten výpadek doplní,“ řekl ministr.

V Rijádu v úterý začne investiční fórum, které se mnoho jednotlivců a organizací kvůli Chášukdžímu rozhodlo bojkotovat. Podle agentury Reuters se snaží němečtí politici přimět k bojkotu i generálního ředitele firmy Siemens Joea Kaesera.