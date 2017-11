Saúdská Arábie stahuje svého velvyslance v Německu. Vadí jí výroky ministra zahraničí

Saúdská Arábie se rozhodla stáhnout svého velvyslance v Německu kvůli výrokům německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela naznačujícím, že libanonský premiér Saad Harírí byl proti své vůli držen v Rijádu. Informovalo tom saúdskoarabské ministerstvo zahraničí. Dodalo, že německému velvyslanci v Rijádu bude předána protestní nóta. Rijád 6:35 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát s podobiznou libanonského premiéra Saada Harírího na ulici Bejrútu. "Napořád s vámi," hlásá arabský nápis. Foceno 6. listopadu 2017 - dva dny předtím Harírí rezignoval. | Zdroj: Reuters

Harírí před dvěma týdny oznámil nečekaně ze Saúdské Arábie svou rezignaci. V pátek odmítl spekulace, že by byl v této zemi zadržován proti své vůli. Podle agentury AP opustil Saudskou Arábii a ráno by měl dorazit do Paříže.

Harírí, který je dlouhodobým spojencem Saúdské Arábie a má také saúdskoarabské občanství, rezignaci zdůvodnil obavami o svůj život a kritizoval rostoucí vliv Íránu a Hizballáhu v Libanonu.

V Libanonu podle něj panuje stejná atmosféra jako v roce 2005 před atentátem na jeho otce a někdejšího premiéra Rafíka Harírího, který byl zavražděn v Bejrútu.