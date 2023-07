Postavení žen v Saudské Arábii se zlepšuje. ‚Někteří muži na to nejsou zvyklí,‘ popisuje hosteska z Rijádu

Ve srovnání s okolním světem patřila práva žen v Saudské Arábii ještě donedávna k těm nejvíce omezeným. Změnu přinesly reformy korunního prince Muhammada bin Salmána, který je faktickým vládcem země. Ve srovnání s tím, co je běžně u nás, má ještě země před sebou velký kus cesty, postavení žen v kolébce sunitského islámu se ale zlepšuje. Od zpravodaje z místa Rijád 10:57 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Safia pracuje v hotelu jako hosteska | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Safia je mladá žena, která pracuje v luxusním hotelu jako hosteska. Uvádí hosty ke stolům a přijímá od nich zpětnou vazbu: co se jim líbí, a co by se mělo změnit. Dávám se s ní do řeči, když mě oslovuje u snídaně. To, že žena sama začne rozhovor s cizím mužem, bylo ještě nedávno v Saudské Arábii zcela nemožné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jaromíra Marka se Safiou ze Saudské Arábie

„Někteří muži na to nejsou zvyklí. Nechtějí se bavit s cizí ženou. Zejména pokud jsou s manželkou. Občas se najdou muži, pro které není příjemné bavit se s ženou, která není z jejich rodiny. Žádné negativní zkušenosti jsem neměla,“ směje se Safia. Pracovat chtěla od dětství, měla štěstí, že ji zastihly královské reformy, které formální postavení žen výrazně zlepšily.

„Do nedávna byla ženám vyhrazena jen práce ve zdravotnictví. Mohly být buď lékařky, nebo zdravotní sestry. Nic víc. Dnes máme inženýrky i první ženu – diplomatku,“ vypráví.

‚Projev nelítostné represivní mašinérie Muhammada bin Salmána.‘ Žena dostala 34 let za sdílení na twitteru Číst článek

To, co se nám může zdát jako samozřejmost, představovalo v Saudské Arábii doslova revoluci. Na základě královského patentu mohou teď ženy cestovat do zahraničí i bez souhlasu mužského příbuzného – tedy manžela, otce či bratra. Mohou pracovat a samy řídit auto.

I Safia má svůj vůz a vzpomíná na první okamžik, kdy usedla za volant. „Strašně jsem se bála, ale zároveň jsem byla ohromně šťastná. Naštěstí jsem ještě nehavarovala a dá-li bůh, také to tak zůstane,“ doufá.

Safia má na sobě tradiční splývavou abáju, tvář má ale více méně odhalenou. Zakrývá ji jen připomínka covidové pandemie- chirurgická rouška. Jak připouští, je to trochu šalamounské řešení, jak si přece jen trochu přizakrýt tvář.

Fotogalerie (5)