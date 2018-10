Opozičního novináře zabili na saúdskoarabském konzulátu, domnívá se turecká policie podle médií

Saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášakdžího zabili na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu, informovala v neděli agentura AFP s odvoláním na zdroj blízký turecké vládě. Novinář se pohřešuje od úterní návštěvy zastupitelského úřadu. Turecká prokuratura v sobotu oznámila, že zmizení novináře začala vyšetřovat. Rijád trvá na tom, že Chášakdží konzulát opustil. Rijád/Ankara 13:02 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snoubenka nezvěstného novináře s kamarádkou čekají před saúdskoarabským konzulátem. | Foto: Osman Orsal | Zdroj: Reuters

„Policie se na základě prvotního vyhodnocení domnívá, že byl novinář na konzulátu zabit skupinou, která do Istanbulu zvlášť kvůli tomu přijela a vrátila se do vlasti týž den,“ uvedl zdroj agentury AFP.

Podle zdroje agentury AP, který rovněž hovoří o „předem naplánované vraždě“ Chášakdžího, bylo tělo novináře z konzulátu ihned po činu odvezeno.

Vraždu novináře na konzulátu potvrdily také zdroje agentury Reuters a amerického deníku The Washington Post.

Americký deník The New York Times k případu napsal, že podle tureckých úřadů bylo novinářovo tělo rozsekáno. Liz Sly, novinářka The Washington Post, na twitteru uvedla, že Chášakdžího ostatky měly být odvezeny v diplomatických krabicích.

Turecká policie už dříve sdělila, že skupina občanů Saúdské Arábie do budovy konzulátu své země v Istanbulu vstoupila v době, kdy se v ní nacházel i Chášakdží, který si tam chtěl vyřídit doklady potřebné k uzavření sňatku. Opoziční novinář podle turecké policie nikdy zastupitelský úřad neopustil.

Korunní princ řekl ve čtvrtek agentuře Bloomberg, že je ochoten povolit turecké policii prohledat konzulát. „Prostory konzulátu jsou svrchovaným územím, ale dovolíme jim [turecké policii] na zastupitelský úřad vstoupit, prohledat ho a dělat vše, co potřebují,“ řekl Muhammad bin Salmán.

Kritik zapojení Saúdské Arábie v bojích v Jemenu

Skupina patnácti Saúdských Arabů, mezi nimiž byly i „úřední osoby“, do Istanbulu přiletěla dvěma letadly v úterý a týž den se vrátila do vlasti, uvedla policie podle turecké státní agentury Anadolu.

Zdroje Reuters hovoří o tom, že cílem vraždy bylo odstranění prominentního kritika saúdskoarabské vládní elity.

Místopředseda turecké vládnoucí strany AKP Yasin Aktay v neděli v televizi CNN Türk řekl, že novinář neopustil ambasádu „normálním způsobem“ a že úřady již mají konkrétní informace.

Chášakdžího turecká snoubenka Hatice Cengizová v reakci na zprávy o novinářově smrti na twitteru napsala, že nevěří, že byl zabit.

Svého času populární televizní komentátor Chášakdží od loňska pobýval v USA z obavy před zatčením, které potkalo jiné saúdskoarabské intelektuály i novináře. Ve svých komentářích kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána za to, že sice propaguje reformy, ale nepřipouští žádnou debatu o nich.

Předmětem jeho kritiky byla i účast Saúdské Arábie v bojích v Jemenu či politika Rijádu vůči Kataru.

Saúdská Arábie trvá na tom, že Chášakdží budovu opustil. Korunní princ Muhammad bin Salmán v sobotu řekl, že umožní Turecku konzulát v Istanbulu prohledat. „Nemáme co skrývat,“ prohlásil.