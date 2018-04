Saudští Arabové jsou připraveni poslat do Sýrie vojáky, řekl ministr

Saúdská Arábie je připravena poslat své vojáky v rámci širší koalice do Sýrie. Řekl to v úterý saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr, jehož země podporuje některé opoziční skupiny působící v Sýrii. Ministr to řekl v Rijádu na tiskové konferenci, na níž byl přítomen také generální tajemník OSN António Guterres.

