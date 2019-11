Předvolebním tématem v Británii je i sázení stromů. Britští politici se přehání, kdo jich vysadí víc

V pohledu na brexit se britští vládní konzervativci a opoziční Liberální demokraté nemůžou víc lišit. První slibují, co nejrychlejší odchod z Evropské unie, druzí by si by přáli nové referendum s možností setrvání. Ale když jde o lesy obě strany mají jasno a slibují voličům vysázet víc stromů. Liberálové dokonce dvakrát tolik, co konzervativci.

Velká Británie 23:17 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít