Ukrajinská tajná služba vyšetřuje šest ruských vojáků. Podezírá je kvůli zásahu obytného domu v Dnipru

Ukrajinská tajná služba (SBU) podezírá šest ruských vojáků z účasti na sobotním raketovém útoku na obytný dům ve východukrajinském Dnipru, který si podle úřadů vyžádal nejméně 40 obětí. Vyšetřovatelé SBU stíhají ruské vojáky jako podezřelé z válečného zločinu, uvedl v úterý na svém webu list Ukrajinska pravda. Kyjev/Moskva 11:47 17. ledna 2023

Investigativní web Važnyje istorii se pokusil s některými hovořit, ale zjistil, že s novináři se o náletu bavit nechtějí. SBU tvrdí, že na útoku se podíleli velitel 52. pluku bombardovacího letectva plukovník Oleg Timošin, velitel leteckého oddílu 52. pluku major Alexej Ivaněnko, náčelník štábu perutě letecké skupiny Dmitrij Golenkov, navigátoři Denis Grigorjev a Dinar Nazirov a náčelník 52. pluku pro výzbroj Jevgenij Pocelujev.

Některým z nich se novinářům podařilo zavolat a zeptat se jich na zásah obytného domu v Dnipru. Ivaněnko tvrdil, že neví, co se stalo v Dnipru, protože se o zprávy nezajímá. „Odešel jsem z armády před třemi lety, po zranění hlavy. Odešel jsem do penze a teď se starám o vyvážení žump,“ tvrdil. „Výborně, mám se teď jít vzdát?“ odpověděl na otázku ohledně ukrajinského vyšetřování.

Timošina prý vůbec nezná a o dalších osobách ze seznamu už dlouho neslyšel. O válce si nic nemyslí, protože „už není o čem myslet“. Nazirov prohlásil, že je „lesník z lesního hospodářství“, a doporučil novinářům, aby nechodili v jeho lese a „neplašili veverky“, načež hovor ukončil.

Nejdéle hovořil Golenkov, který je podle SBU náčelníkem štábu. Na otázku ohledně Dnipra odpověděl protiotázkou, komu patří Krym. „Počkejte s ostřelováním Dněpropetrovska (ruský název Dnipra - pozn. ČTK).. Chápu, na co se chcete zeptat. Ale já jsem člověk Ruské federace, ruská ústava je pro mne moc důležitá. Chci se vás jako novinářů zeptat, proč mi voláte. Měli byste mi říct, že Krym - to je Rusko. Proč to neříkáte?“

„Řekl jsem, že čtyři subjekty (ukrajinské oblasti) a Krym jsou naše. Co s tím má společného Ukrajina? Ukrajiny se nedotýkám. Ukrajina to je jiný samostatný stát. Taky ostřeluje naše území, Ruskou federaci, Doněckou, Chersonskou, Záporožskou oblast, Krym ostřeluje,“ pokračoval Golenkov a vyslovil podezření, že novinářka je Ukrajinka, protože „v Rusku novináři takové otázky nekladou - novináři vůbec otázky nekladou.“

V reakci na další naléhání, aby se vyjádřil k Dnipru, se Golenkov se rozčilil, přešel na tykání a dal najevo, že jako náčelník štábu v kabině bombardéru neseděl a raketu neodpálil - a „Krym je stejně náš a všechno ostatní je (taky) naše“ a Ukrajina „je ruský region“.