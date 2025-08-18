Scherf: S trvalým mírem musí být spokojeny obě strany. Příměří je ale nyní pro Ukrajinu žádoucí
Před očekávaným setkáním s Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými lídry zveřejnil americký prezident Donald Trump status na své sociální síti Truth Social, v němž vylučuje ukrajinské členství v NATO a návrat Krymu Ukrajině. „Trump příspěvkem přesunul morální i politický tlak na potenciální dohodu na prezidenta Zelenského,“ říká pro Radiožurnál Filip Scherf, odborník na mezinárodní vztahy a autor knihy Ztracená země. Příběh moderního Ruska.
Jaký vzkaz vyslal Zelenskému a Evropě Donald Trump příspěvkem na své sociální síti? Dá se z něj odvodit, jak bude přistupovat k jednání?
Prezident Trump dal najevo, že je ochoten dohodnout se s Vladimirem Putinem, a přesunul morální i politický tlak na potenciální dohodu na prezidenta Zelenského.
Na jednání s Trumpem čeká evropské lídry velká výzva, říká Filip Scherf. Poslechněte si celý rozhovor z polední publicistiky
Připomenu, že v této válce má dlouhodobě Rusko tři hlavní cíle. Prvním cílem je uznání oněch anektovaných území, druhým je neutralita Ukrajiny a třetím zrušení sankcí. Pokud se na ně podíváme, tak vidíme, že dosažení prvních dvou se po vyjádření prezidenta Trumpa značně přiblížilo.
Pilířem Ruskem požadované neutrality Ukrajiny by totiž bylo právě zamezení členství v NATO, no a Krym je prvním z několika území, které si Rusko nárokuje.
Prezident Trump se vrací k taktice, kterou na prezidenta Zelenského uplatňoval v té době, kdy byl v únoru poprvé v Bílém domě. Jaké možnosti má v tuhle chvíli Ukrajina a evropští lídři?
Oni stojí před zajímavou výzvou. Za prvé, pokusit se Donalda Trumpa přesvědčit, aby změnil názor a přístup, který praktikuje v posledních dnech po – jeho slovy fantastickém –setkání s prezidentem Putinem, které ohodnotil 10 body z 10.
Pokud neuspějí ve změně pohledu, tak budou muset zhodnotit, zda jsou schopni narovnat tři roky trvající kontradikci mezi ohromnými gesty a prohlášeními na straně jedné a nedostatkem aktivit na straně druhé.
Budou muset narovnat diskrepanci mezi tím, že na jedné straně vojensky i finančně podporují Ukrajinu, ale na druhé straně od roku 2022 zaplatili Rusku více peněz za uhlovodíky, než kolik odeslali Ukrajině ve vojenském materiálu a pomoci.
A pokud v Bílém domě skutečně zjistí, že nejsou schopni obměkčit Trumpa, posunout ho zpět blíže k podpoře Ukrajiny, až třeba do pozice, kterou zastávala Bidenova administrativa, tak budou se buď muset smířit s tím, co Trump rozhodne, nebo přijmout plně břímě odpovědnosti za další osud Ukrajiny. To se jim zatím nedaří.
Kam až ustoupit
Evropští lídři mluví o tom, že jakákoliv dohoda by neměla obsahovat ústupky vůči Putinovi. Jak to jde dohromady s tím, co napsal Donald Trump, tedy Krym Rusku a Ukrajinu mimo NATO?
Dohromady to nejde, a pokud by jakákoliv dohoda neobsahovala zásadní ústupky Rusku, tak k ní zřejmě v dohledné době nedojde, protože Rusko samo sobě stanovilo ony maximalistické požadavky a v současné situaci není pod dostatečným tlakem na to, aby z nich slevilo.
Tím, že ve válce pokračuje už 3,5 roku za cenu ohromných lidských obětí, tak si Putin nemůže vůči domácí politicko-ekonomické elitě dovolit ty cíle aspoň částečně nenaplnit, protože potom by se legitimita a životaschopnost jeho režimu otřásla v základech.
Spoustu lidí, kteří mají vliv, moc a mohou Vladimira Putina ohrozit, by se ptalo, k čemu to všechno bylo. A proto pokud nedojde k ústupkům Rusku, tak musí dojít k pokračování války a aby mohlo dojít k pokračování války, tak Ukrajina bude potřebovat pomoc, a pokud tu pomoc nenabídnou Spojené státy, tak Evropa bude muset přidat.
Sám Zelenskyj před jednáním napsal na síť X, že mír musí být trvalý. „Ne jako před lety, kdy byla Ukrajina nucena vzdát se Krymu a části Donbasu a Putin to využil jako odrazový můstek pro nový útok, nebo když Ukrajina v roce 1994 dostala tzv. bezpečnostní záruky, ale ty nefungovaly.“ Co je podle vás podstatou takového trvalého míru?
Tento hypotetický trvalý mír předpokládá, že s ním budou do značné míry spokojeny obě strany, Ukrajina i Rusko. A protože jejich aktuální požadavky jsou de facto zcela protichůdné, tak je velmi těžko představitelné, že jakýkoliv mír, který by potenciálně byl uzavřen, by byl trvalý.
I v případě, kdy by Ukrajina byla okolnostmi donucena akceptovat ujednání, se kterým ne úplně souhlasí, třeba dočasné odstoupení určitých území Rusku, tak pochopitelně a legitimně Ukrajina bude čekat na příležitost, kdy se bude moct pokusit tato území dobýt zpět.
Příležitost se může objevit třeba se změnou režimu v Rusku nebo kolapsem ruské ekonomiky. Ať už ten důvod bude jakýkoliv, tak na evropských hranicích bude neustále doutnat potenciálně enormní vojenský konflikt.
Diskutuje se, jestli má být uzavřeno příměří, jak chce Zelenskyj, nebo rovnou mírová dohoda, jak teď říká Donald Trump. Jak moc je to podstatné a jaké výhody a nevýhody mají obě varianty?
Příměří je prostředí, ve kterém by se jednalo o potenciálním míru. Z pohledu Ukrajiny je příměří žádoucí, protože Ukrajina má celou řadu problémů na frontě – od logistiky přes komunikaci, koordinaci až po lidskou sílu.
Proto je zastavení bojů co nejdříve, než se fronta posune ještě hlouběji na ukrajinské území, v zájmu Kyjeva. Z pohledu Ruska naopak ono příměří může být využito Ukrajinou ke konsolidaci politické, ekonomické a diplomatické pomoci Kyjevu, a to samozřejmě Rusko nechce.
Vladimir Putin se naopak drží pravidla, které sám před několika týdny se vší vážností bez špetky humoru prohlásil, že tam, kam stoupne noha ruského vojáka, tam se nachází ruské území, a proto Rusko dlouhodobě není ochotno souhlasit s příměřím, protože v situaci, kdy má vojenskou převahu, by příměří nevnímala jako výhodné.