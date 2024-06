Schneider: Egypt a Katar jsou klíčové k uzavření příměří v Gaze. USA jim dokážou ‚sevřít ruku‘

Americký ministr zahraničí Antony Blinken na cestě po Blízkém východě prosazuje izraelský návrh dohody o příměří v pásmu Gazy. Podporu dohodě v pondělí schválila v rezoluci i Rada bezpečnosti OSN. Blinken při jednání s izraelským premiérem Netanjahuem zároveň zdůraznil, že je potřeba mít plán i pro poválečnou Gazu. Co to znamený vysvětlil pro Radiožurnál bezpečtnostní expert a bývalý velvyslanec Česka v Izraeli Jiří Schneider. Izrael/Palestina 18:37 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Schneider (ilustrační foto) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Blinken v úterý míří do Kataru a Jordánska. Arabské vůdce žádá o tlak na Hamas, aby návrh dohody přijal. Jak je zatím úspěšný? Jaký tlak mohou arabské země na Hamas vyvinout?

Úspěch se měří teprve výsledkem. Ale nepochybně státy jako Egypt a Katar jsou naprosto klíčové a jsou to země, jímž dokážou Spojené státy sevřít ruku. Mají tam nějakou vyjednávací pozici. Uvidíme, zda se Blinkenovi podaří ten tlak vyvinout. Zatím se zdá, že Spojené státy do tohoto posledního návrhu investují mnoho.

Po projevu prezidenta Bidena to vypadalo, že to bude prosazováno, ale podařilo se jim to prosadit přes bezpečnostní radu, což je výrazný úspěch a znamená to, že do toho sázejí svůj kredit. Takže teď to úsilí bude nepochybně intenzivnější, než v předchozích týdnech.

Plné znění izraelského návrhu je nejasné. 12. kanál izraelské televize teď tvrdí, že ho získal a že obsahuje bod o zastavení bojů ještě před propuštěním všech rukojmí. To ale izraelský premiér popřel. Je reálné, že by Hamas propustil nějaké rukojmí před zastavením bojů?

Nepochybně se bude jednat o nějaké postupné fáze. Pokud by ta dohoda byla uzavřená a ty fáze se budou vyznačovat velkou nedůvěrou, bude to takové – z ruky do ruky, my vám nevěříme, postupujme krok za krokem. To jak budou ty jednotlivé fáze vypadat, je záležitost té definitivní dohody.

To je pravděpodobně taky důvod, proč jsou kolem toho takové tajnosti. Jak vlastně ten plán vypadá? Dokud není domluven, zveřejněn určitě nebude.

Rusko se v pondělí při hlasování o podpoře dohody o příměří v Gaze zdrželo hlasování. Všechny ostatní země byly pro. Dá se odhadnout, proč Rusko pro dohodu ruku nezvedlo?

Já myslím, že Rusko zvážilo to, že to nemůže vetovat. Otázka je, jestli jsou zatím další linie vyjednávání mezi Amerikou a Ruskem. Rusko si ale nechává otevřený prostor, aby se mohlo vyjádřit, že to nepodpořilo, protože hraje svou hru na Blízkém východě ve vztahu k různým zemím. Má svá vojska v Sýrii a jedná s Íránem. Pro Rusko je výhodnější tvářit se, že tu dohodu nepodporuje.

Blinken chce po Izraeli plán pro poválečné pásmo Gazy. Proč, Zatím nejsou na stole v podstatě žádné návrhy, ať už izraelské, nebo z jiných arabských zemí?

Já myslím, že to je velmi moudré. Dokud není dosaženo příměří, tak nemá smysl vytahovat karty, co by kdo mohl a za jakých podmínek přispět. Nepochybně poválečná obnova kasy bude záležitostí celého Blízkého východu a je v zájmu Izraele i Palestinců, aby se na tom podílely i další země. Ale jakým způsobem to bude záležet taky na parametrech toho případného příměří.