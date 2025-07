Schneider: Izraelci přichází pod tlakem o svůj spravedlivý boj a dostávají se do pozice viníků

Na tři desítky zemí v čele s Británií vyzvaly Stát Izrael, aby okamžitě zastavil válku v Pásmu Gazy. Česko svůj podpis nepřidalo. Podle ministerstva zahraničí ho nikdo k prohlášení nepřizval. „Iniciátoři, což byli patrně Britové, oslovovali ty země, u kterých odhadovali, že by mohli uspět. Nemyslím si, že se musíme stydět za to, že se každý hned neptá Česka,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus bývalý diplomat Jiří Schneider. Interview Plus Praha/Tel Aviv 9:05 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Schneidera se v izraelské vládě ozývají extremistické hlasy volající po anexi Pásma Gazy a vysídlení jeho obyvatel, což ho děsí | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Přál bych si, aby český postoj byl trošku strukturovaný a jasně odděloval podporu Izraele a podporu izraelské vlády, protože její kroky jsou vnímány jako kontroverzní i v samotném Izraeli,“ zdůrazňuje.

Jiří Schneider, bývalý diplomat a bezpečnostní expert

Situaci v Gaze považuje Schneider za katastrofální a legitimního cíle, kterým je odstavení Hamásu od moci, podle něj není možné dosáhnout vojenskými prostředky. „Hamás už nemá vojenské kapacity, neodpaluje rakety a je podstatně oslaben, jeho hlavní zbraní jsou obrázky trpících,“ upozorňuje.

Izrael se podle bezpečnostního experta snaží Hamás odstavit od rozdělování humanitární pomoci, která je klíčová, protože Gaza není soběstačná ani v mírových dobách.

Izraelský pokus zřídit vlastní distribuční centra ovšem považuje za velmi nešťastný a neúspěšný, protože armáda bezpečnost zajistit nemůže, není na to cvičená a jde to proti principům humanitární práce.

Ozvěny minulosti

Schneider se domnívá, že izraelskou vládu může ke změně přístupu k Pásmu Gazy přimět domácí veřejné mínění, nikoli slovní deklarace byť tří desítek států.

„Pak jsou tu Spojené státy, které by to mohly ovlivnit, ale jejich politika je chaotická. A já bych si velmi přál, aby se současné administrativě podařilo dojednat příměří a propuštění rukojmí,“ přiznává.

„Pod mezinárodním tlakem si Izraelci uvědomují, že přicházejí o něco, o co by strategicky přijít neměli. To jest o to, že vedou spravedlivý boj,“ zdůrazňuje Schneider. „Izraelci se dostávají do pozice viníků, kteří páchají větší zločiny, než byly na začátku. Do této situace by se žádná odpovědná izraelská vláda neměla chtít dostat.“

‚Anexe Gazy nic nevyřeší‘

Představitelé Hamásu v Gaze jsou prý ochotní přistoupit na příměří, klíčové ale bude to, jak se k tomu postaví exiloví lídři, kteří situaci nepociťují na vlastní kůži. Na druhé straně se ozývají extremisté v izraelské vládě, kteří si představují anexi pásma a vysídlení jeho obyvatel.

„To jsou věci, které mě děsí, protože toto se dělo po druhé světové válce. A problém to nemůže dlouhodobě vyřešit, protože Hamás je ideologie, s níž je třeba bojovat i jinými prostředky než jen vojenskými,“ konstatuje Schneider.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.