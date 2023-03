Scholz a Biden jednali v Bílém domě o další podpoře Ukrajiny. Vyzvali Čínu, aby nevyzbrojovala Rusko

Je důležité vyslat vzkaz, že spojenci budou dál pokračovat na podpoře Ukrajiny, řekl německý kancléř Olaf Scholz před pátečním setkáním s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě. Informovala o tom agentura Reuters. Kancléř je na krátké pracovní návštěvě USA, kde zřejmě bude s Bidenem ladit další podporu pro Ukrajinu. Žádné další podrobnosti ani jedna strana nezveřejnila, politici neplánují ani společnou tiskovou konferenci. Washington 22:25 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vyjádření Bílého domu Spojené státy stále sledují, jak se Čína rozhodne ohledně možné pomoci Rusku s vyzbrojováním | Foto: Alexander Drago | Zdroj: Reuters

Scholzova cesta do Spojených států má přísně pracovní charakter, kancléře nedoprovází ani novináři. Tiskové oddělení německého kancléřství podle deníku The New York Times avizovalo, že neobvykle komorní charakter zahraniční cesty je výjimečný a že je odrazem Scholzova odhodlání v klidu řešit některé konkrétní otázky.

Už podle zvuku rozpoznám rakety, minometnou či dělostřeleckou palbu, říká po roce války zpravodaj Číst článek

Mluvčí Bílého domu John Kirby v pátek novinářům sdělil, že prezident a kancléř se budou bavit zejména o tom, jakou podporu bude Ukrajina potřebovat během očekávaných tuhých bojů s ruskou armádou na jaře a v létě.

Krátce před setkáním obou politiků americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že USA pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc za 400 milionů dolarů (asi 8,8 miliardy korun).

Scholz ve čtvrtek v projevu ve Spolkovém sněmu řekl, že pomoc Kyjevu není jen morální povinností, ale také součástí bezpečnostního uspořádání Evropy. Vyzval také Čínu, aby nevyzbrojovala Rusko a aby využila svého vlivu v Moskvě k nátlaku na odchod ruských vojáků z Ukrajiny.

Podle Kirbyho Spojené státy stále sledují, jak se Čína rozhodne ohledně možné pomoci Rusku s vyzbrojováním. „Nevěříme, že to smetli ze stolu,“ řekl.