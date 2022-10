Scholz chce prodat část hamburského přístavu čínské firmě. Před krokem ale varuje Evropská unie i USA

Německý kancléř Olaf Scholz chce i přes nesouhlas vlastních ministrů prosadit jeden důležitý obchod. Čínská státní firma COSCO má zájem o část přístavu v Hamburku. K uzavření dohody ji chybí už jen posvěcení od spolkové vlády, která je v tomhle rozdělená. Praha 22:09 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř Olaf Scholz | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Hned několik resortů varuje, že dohoda může ohrožovat bezpečnost Německa. Čína by totiž v podstatě získala mimořádné postavení, které by mohla zneužít. Takto to vidí i opozice, podle které by se Peking mohl dostat k datům o všech lodích, které Hamburkem proplouvají.

Německo je zemí včerejška. Motorem evropského růstu bude střední a východní Evropa Číst článek

Dále je tu obava z toho, že si Čína buduje monopolní postavení. Už dřív totiž koupila podíly i v dalších evropských přístavech. Postupně by tak mohla řídit zásobování celého kontinentu. Aby toho nebylo málo, Německo teď před obchodem víceméně varovala taky Evropská unie a nadšené by z něj nebyly ani Spojené státy.

Na prodej je sice jen část terminálu na nákladní kontejnery, jenže firma COSCO by k tomu získala právo na spolurozhodování. V budoucnu by tak teoreticky blokovala rozhodnutí, která se Pekingu nelíbí. Podle deníku Handelsblatt je totiž logické, že by v prvé řadě prosazovala zájmy Číny a snažila se ještě posílit nákup tamních výrobku.

Scholzovy důvody

Olaf Scholz se ale drží v Německu zavedeného hesla, že obchod nemůžeme míchat s politikou. Toto heslo bylo mimochodem vždycky spojované i s plynovody Nord Stream. Magazín Focus to ale vyvrací už jen tím, že Scholz je do celého kontraktu nepřímo zapleten.

V Německu sílí známky recese. Podle ministra hospodářství má země šanci úspěšně přestát zimu Číst článek

Musíme připomenout, že Scholz Hamburku až do roku 2018 starostoval a na radnici jsou stále jeho spolustraníci. V dozorčí radě přístavů zase sedí jeden jeho blízký přítel, který obchod s Čínou prosazuje.

K tomu se přidává i Scholzvo současné postavení kancléře. Bude jím už skoro rok, ale teprve teď ho čeká první velká státní návštěva Pekingu, a to hned za pár týdnů. Německu na rozdíl od jiných spojenců bere obchod s Čínou jako čistě byznysovou věc, ve které mají politici jen pomáhat zájmům svých firem.

Velká část spolkové vlády s tím sice nesouhlasí a lidovou republiku podezírá, že sleduje hlavně své mocenské zájmy, ale Scholzova SPD zatím varování svých koaličních partnerů víceméně přehlíží