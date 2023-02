Veřejné spory o dodávky zbraní Ukrajině slouží ruské propagandě, řekl Scholz německým poslancům

Veřejné spory o dodávky zbraní na Ukrajinu škodí jednotnému postoji Západu a slouží ruské propagandě. Ve středu to před poslanci Spolkového sněmu v projevu před nadcházejícím summitem Evropské unie prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Řekl také, že Rusko prezidenta Vladimira Putina válku na Ukrajině vyvolalo a může ji také ihned ukončit. Kyjevu Scholz přislíbil další německou podporu a ujistil ho, že budoucnost Ukrajiny leží v Evropské unii. Berlín 14:05 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejné spory o dodávky zbraní na Ukrajinu škodí jednotnému postoji Západu. Ve středu to před poslanci Spolkového sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz | Foto: Christian Mang | Zdroj: Reuters

„Co naší jednotě škodí, je veřejné trumfování se podle motta: tanky, lodě, letadla, kdo žádá více. Škodí jadrná a veřejná politická prohlášení a kritika partnerů a spojenců,“ řekl Scholz, podle kterého takové spory zneužívá ruská propaganda. „Německo se něčeho takového nebude účastnit,“ řekl.

Německo dlouhé týdny čelilo naléhání řady zemí a také některých německých představitelů, aby poskytlo Ukrajině tanky Leopard 2. S jejich dodáním nakonec Berlín souhlasil. Scholz před rozhodnutím opakovaně zdůrazňoval, že Německo bude vždy jednat společně se spojenci, aby konflikt nevystupňovalo. To ve středu kancléř v parlamentu zopakoval.

Podle kancléře se Berlín drží tří principů. Prvním z nich je, že nepřipustí to, aby se nějaká země násilím zmocnila území jiného státu, čímž by otřásla bezpečnostním uspořádáním Evropy. „Za druhé, neučiníme žádné rozhodnutí, které by z NATO učinilo stranu konfliktu,“ řekl. Třetí zásadou je pak úzká koordinace postupu se spojenci.

Scholz Kyjevu přislíbil další pomoc včetně té vojenské, protože Putin podle něj nesmí uspět se svými imperiálními plány. „Nadále platí, že Ukrajina je součástí Evropy a že budoucnost Ukrajiny leží v Evropské unii,“ dodal.