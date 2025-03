Schůzka v Bílém domě uspíšila povolební vyjednávání v Německu. Scholz s Merzem se nečekaně spojili

Páteční slovní přestřelka v Bílém domě způsobila v Německu malé politické zemětřesení. Naši sousedé teď žijí v mocenském vaku. Kancléř Olaf Scholz už v podstatě jenom dosluhuje a jeho možný nástupce Friedrich Merz zatím nemá žádnou oficiální funkci. Tito dva se nyní nečekaně spojili. Od stálého zpravodaje Berlín/Praha 14:40 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I když je Merz formálně jen poslanec, v rozhodování by mohl už teď dostat větší slovo (Olaf Scholz a Friedrich Merz) | Foto: Lisi Niesner, Liesa Johannssen | Zdroj: koláž iROZHLAS / Reuters

Výstup amerického prezidenta a jeho viceprezidenta přiměl Scholze k nečekanému kroku. Ještě v pátek v noci volal Merzovi – jak potvrzují deníky Süddeutsche Zeitung a Bild. Dosavadní opoziční předák byl zrovna v autě na dálnici na cestě z Hamburku a Scholz ním probíral aktuální vývoj.

Spolková vláda ještě v pátek v poledne stála za tím, že s Merzem nebude výrazněji spolupracovat a počká, až unie CDU/CSU bude mít domluveného koaličního partnera. Nyní to ale vypadá, že Fridrich Merz bude rovnou nepřímo zapojený do všech dalších vyjednávání, a to i kvůli zítřejšímu summitu o Ukrajině, který hostí Londýn a evropští spojenci tam budou probírat další postup.

Kancléř Scholz ze svého dlouholetého soupeře a možná i nástupce nejspíš teď udělá člověka, který bude zasvěcený do podrobností, aby Německo mohlo jednat už teď, i když ještě nemá řádnou vládu s většinou v parlamentu.

Jednání na vlastní pěst

Fridrich Merz to zatím dělal trochu na vlastní pěst. Tento týden v podstatě soukromě navštívil francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, teď to ale vypadá, že ho spolková vláda přibere „na palubu“. A i když je Merz formálně jen poslanec, v rozhodování by mohl už teď dostat větší slovo.

Řada evropských politiků se mezitím veřejně přihlásila k podpoře Ukrajiny, mimo jiné aby Američanům ukázali jednotu. Merz a Scholz na to rovněž v podstatě souběžně reagovali.

Jako první byl Merz, ten se jasně přihlásil na stranu Ukrajiny a jen o pár minut později to samé udělal i Scholz, podle kterého si nikdo nepřeje mír víc než Ukrajinci, pro které je nutné zajistit spravedlivé a trvalé řešení.

Podobná slova napsala i dosavadní ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, teď je ale nutné sledovat spíš lidi, co sice ještě nemají žádný vládní post, ale do několika týdnů mohou hrát mnohem větší roli. Předně je to šéf sociálních demokratů Lars Klingbeil, podle kterého chování Ameriky ukázalo, že Evropa musí vzít věci víc do vlastních rukou.

Kvůli rozložení v Bundestagu je skoro jisté, že právě Klingbeilova strana bude sedět v příští vládě. A její expert na zahraniční politiku Michael Roth vzkazuje, že Evropa musí převzít vůdčí roli, o kterou se musí ideálně podělit Berlín, Paříž a Varšava.

Vlivný konzervativní poslanec Johann Wadephul nabádá svou stranu, stejně jako SPD, aby i kvůli současnému dění uspíšily koaliční vyjednávání, aby Německo bylo akceschopné a společně s dalšími partnery mohlo už teď co nejdřív jednat.