'Schvaloval teroristické útoky.' Policie zadržela politika kvůli tweetům o zavražděném četníkovi

Někdejší kandidát krajní levice do francouzského parlamentu skončil v policejní cele poté, co na twitteru vyjádřil potěšení nad zabitím četníka při teroristickém útoku. Za vychvalování terorismu mu může hrozit podle agentury AFP až sedm let vězení a pokuta ve výši až 100 000 eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun.

Paříž 7:23 26. března 2018