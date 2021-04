Češi v zahraničí zatím v rámci sčítání lidu vyplnili 24 tisíc formulářů. Za hranicemi jich žije přes 200 tisíc

Český statistický úřad (ČSÚ) přijal od Čechů žijících v zahraničí přes 24 000 formulářů do sčítání lidu, domů a bytů. Nejvíce jich přišlo z Velké Británie, Německa, Spojených států a Slovenska. Sčítání začalo 27. března, povinnost zapojit se do něj mají všichni občané České republiky, kteří mají v tuzemsku trvalý pobyt. ČSÚ to v pátek uvedl v tiskové zprávě.

